Az egerszegi összecsapás után így értékelt Sebastjan Krasovec, a ZTE KK, és Forray Gábor, a Kecskemét szakvezetője.

Sebastjan Krasovec: - Gratulálok a Kecskemétnek. Borzalmas első félidőt produkáltunk, rosszul dobtuk a büntetőket és még a ziccereket is elhibáztuk. A félidőben nyolcpontos hátrányban voltunk, de a harmadik negyedben sikerült ezt eltüntetnünk. Jó szériában voltunk, de aztán a mérkőzés végén, amikor fontos lett volna, hogy ne hibázzunk, megint elkövettünk olyan hibákat, amikkel már nem tudtunk fordítani. A végén sajnos két sérülés is történt a csapatunkban, de bízunk benne, hogy a szerdai, Szolnok elleni Magyar Kupa-találkozóra Ostojic és Smith is felépül.

Forray Gábor: - Gratulálok a játékosaimnak, hiszen tizenöt győzelmet szereztünk az alapszakaszban, ami az elvárások felett van. Gratulálok a ZTE-nek is, hiszen nekik már tét nélküli is lehetett volna ez a találkozó, de mindent kiadott magából. Az első félidőben a mi akaratunk érvényesült, hiszen egy olyan védekezést alkalmaztunk, amiből a hazaiak nem tudtak a korábbiaknak megfelelő helyzeteket teremteni. A második félidőben viszont sikerült begyorsulnia a házigazdának és át is vette a vezetést. Akkor sikerült visszavernünk a ZTE támadásait és a végén a végjátékban a rutinunknak köszönhetően győztünk.



Az MKOSZ által közzétett tabella alapján az alábbi párosításokat rendezik a rájátszás negyeddöntőiben:

Falco KC-Vulcano Energia Szombathely-DEAC

Szolnoki Olajbányász-Egis Körmend

Arconic Alba Fehérvár - Kecskemét

Zalakerámia ZTE KK - Sopron KC