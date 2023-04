A sorozatot Sabine Zechner hívta életre, aki elérkezettnek látta az időt, hogy az anyaszervezet, az A.S.D.U. International egyik pontszerző versenyét Magyarországon rendezze meg. A megmérettetésen 10 kategóriában három nemzet táncosai vettek részt, a magyar, az osztrák és az olasz fiatalok klasszikus balettben, hip-hopban, urban dance-ben, jazzben, musicalban, kortárs és modern táncban, szteppben, illetve táncgimnasztikában indulhattak.

– A sorozat célja, hogy különböző országok tánciskoláit csábítsa és inspirálja, segítve a határokon átnyúló kulturális kapcsolatok megerősítését is – mondta Sabine Zechner főszervező. – Szeretem a magyarokat és ezt az országot, itt telepedtem le, ezért is döntöttem úgy, hogy az itteni gyerekek számára is elérhetővé teszem ezt a nívós nemzetközi megmérettetést.

A nemzetközi zsűri tagjai, (b-j) Karin Csvitkovics, Fabrizio Lolli, Harald Baluch, Lakatos „LakiJani” János és Balogh-Kovács Beatrix

Forrás: AlpsAdria Open

Az eseményen rangos nemzetközi zsűri értékelte a produkciókat, amelynek tagja volt Karin Csvitkovics, az A.S.D.U. International elnöke, Harald Baluch, az ismert bécsi klasszikus szólista, Lakatos „Lakijani” János táncos, koreográfus, aki a keszthelyi Táncpanoráma kapcsán gyakran jár ebben a térségben, Fabrizio Lolli olasz hip-hop és break dance specialista, illetve Balogh-Kovács Beatrix újságíró.

Folytatás októberben, amikor a Zalával szomszédos kisvárosban kétnapos táncfesztivált szerveznek.