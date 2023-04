A Tungsram SE Nagykanizsa, a Pannon Egyetem, valamint a Pannon Egyetemért Alapítvány által szervezett, témájában a sportot, azon belül is a nagykanizsai kézilabdát a fókuszába helyező eseményen a Tungsram SE Nagykanizsa részéről Farkas Tibor elnök, a Pannon Egyetemtől az intézmény rektora, Dr. Gelencsér András és a Veszprémi Egyetemi Sport Club vezetéséből Szokolik Gergely ügyvezető részletezték, mi is lehet az alapja együttműködésüknek. A résztvevők hangsúlyozták, mik azok az irányok, melyek kiaknázásra várhatnak még a Nagykanizsán is markánsan jelenlévő felsőoktatási intézmény, valamint a helyi kézilabda közös munkája során. Mindezekhez például sportszakmai tapasztalatokat a veszprémi sportegyesület kínálhat, a nagykanizsai egyetemi központ, valamint a Tungsram SE pedig mindehhez a hallgatói, tanulói „humánerőforrását” nyújthatja, mellyel a sportág felépítménye, hátországa a dél-zalai városban még biztosabb lábakra kerülhet.

Fotós: Szakony Attila