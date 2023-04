ZTE ZÁÉV-Rákoshegyi VSE I. 6:2 (3471:3392)

Zalaegerszeg. Szuperliga, női mérkőzés.

Eredmények (elöl a hazaiak, vastagon szedve a pontszerzők): Sabján 561-Peténé 575, Végh-Soltész 564-Bálintfy 602, László 590-Rózsa-Drajkó 556, Airizer 597-Szalai-Bordács 580, Fábián 576-Pásztor 534, Gál 583-Kiss Horváth 545.

A szezonzárón csak a ZTE számára volt tétje a mérkőzésnek, a vendégek már biztosan bronzérmesek. Hazai siker esetén, a zalaiak a 4. helyen zárják a bajnokságot. Az elsőkörben a ZTE ZÁÉV gyengén kezdett. A vendégek 2:1-es vezetésre tettek szert, és a fa előny is nálunk volt. A második sorban a dobások feléig fej-fej mellett haladt a két csapat. A hazaiak ezután begyújtották a rakétákat, és magabiztosan nyertek, egy küzdelmes találkozón.

Ifjúsági: ZTE ZÁÉV–Rákoshegyi VSE I. 0:4 (495:1105). Egyénileg: Koczfán 495.

Ferencvárosi TC-ZTK FMVas 1:7 (3345:3542)

Budapest. Szuperliga, férfi mérkőzés.

Eredmények (elöl a hazaiak, vastagon szedve a pontszerzők): Veres 553-Járfás Sz. 589, Bánhegyi 545-Gombos 549, Farkas S. 594-Nemes 610, Vigh 558-Pintér 564, Sille 532-Kakuk 617, Csejtei 562-Fehér Z. 613.

A szezonzárón is tartalékos volt a zalai csapat, de ezúttal is kitettek magukért a pályáralépők. A találkozó már az első körben eldőlt, és mindössze a különbség volt kérdés. A vendégek magabiztosan játszottak, biztos győzelmet arattak. A ZTK második helyen fejezte be a bajnokságot. Az ezüstérmet át is adta a helyszínen a zalaiaknak, az országos szövetség képviselője. A ZTK FMVas ifi csapata is ezüstérmet vett át az éremkiosztón.

Ifjúsági: Ferencvárosi TC-ZTK FMVas 0:4 (1062:1182). Egyénileg: Mazzag 593, Gombos 589.