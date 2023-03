A Szent György Vívó Egyesület által rendezett viadalon három korosztály vívói két nap alatt mérték össze tudásukat. A verseny nehézségét szintén ez adta, hiszen a legfiatalabb vívóknak volt olyan napja, amikor kétszer is pástra álltak, hogy az idősebbek versenyén is bizonyíthassanak. A ZVE tőrözői eredményes hétvégét zártak, ugyanis négy éremmel térhettek haza és egy ötödik helyezéssel. A két nap során Bagosi Borka két alkalommal is dobogóra állhatott. A ZVE helyezései. Gyermek fiú tőr (88 induló): 2. Gróf Domonkos, 5. Bóbics Ádám. Gyermek leány tőr (66 induló ): 2. Bagosi Borka. Újonc leány tőr (44 induló ): 3. Bagosi Borka. Serdülő leány tőr (42 induló): 2. Simon Borbála. A versenyre Simon Kristóf edző és Balogh Dorina Gréta kísérte el és segítette a ZVE vívóit.