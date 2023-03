A csütörtök esti DVSC-Puskás Akadémia FC találkozóval lett teljes a labdarúgó Magyar Kupa negyeddöntőjének eredménysora és rögtön ezt követően kisorsolták az elődöntő párosításait is. A ZTE FC még kedden vívta ki az elődöntőbe kerülést, amikor meggyőző játékkal 4-1-re nyert Mezőkövesden. Szerdán újabb két együttes csatlakozott hozzá, az NB II-es Budafok és az élvonalbeli Vasas, majd a csütörtök esti DVSC-Puskás FC (1-3) találkozó zárta a sort.

A mérkőzést követő, csütörtök késő esti sorsoláson kiderült, hogy a ZTE FC együttese a Puskás FC-vel kell, hogy megküzdjön a Magyar Kupa döntőjébe jutásért. A másik ágon Budafok–Vasas összecsapást rendeznek. Az egerszegiek szempontjából kedvező, hogy hazai pályán fogadhatják a riválist április 5-én.

Szombaton viszont a Paks vendégei lesznek a kék-fehérek, amely szintén pályára lépett a kupában, de a Vasas meglepetésre 3-2-legyőzte, méghozzá Pakson. A tolnai csapatnál a régi-új edző, Bognár György vette át az irányítást két hete, s előbb kikapott a Paks, majd a Puskás FC otthonában 4-1-re nyert. Ezt a találkozót követte a szerdai paksi kupameccs. Viszont... A paksiak első csapatához visszahívott Böde Dániel utóbbi két mérkőzésen csereként állt be, Felcsúton kétszer is betalált, majd odahaza egyszer. Az, hogy Bödét a ZTE FC ellen is „beveti” Bognár György, szinte garantálható.

A ZTE FC a múlt szombati Fehérvár FC elleni sikerrel (2-1) és a keddi kupagyőzelemmel megadta a választ arra, hogy nem fogyott el a muníció a zalaiaknál. Mindkét találkozón tetszetős futballt mutattak Ricardo Moniz játékosai, persze voltak hibák és kisebb hullámvölgyek is. Ez utóbbiakból kell majd kevesebb, ha Pakson is eredményes akar lenni a ZTE FC. Márpedig ez a célja.

– Két támadó szellemű csapat fog pályára lépni szombaton, ezért izgalmas mérkőzésre számítok Pakson. Mindkét gárda játszott a Magyar Kupában, így döntő lehet az, hogy melyik együttes tud megfelelően regenerálódni a hétvégi összecsapásra. Örülök az utóbbi két mérkőzésen aratott győzelmünknek, célunk, hogy folytassuk a sorozatot - nyilatkozta a ZTE FC holland szakvezetője a klub honlapjának a találkozóval kapcsolatban.

Ricardo Moniz várakozásait mindenképpen alátámasztja egyrészt saját együttesének filozófiája, de Bognár György visszatérésével a Paks is nyíltabb játékot vállal fel.