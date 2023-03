Öt mérkőzés van hátra az alapszakaszból, ebből négyet játszik hazai környezetben a Zalakerámia ZTE KK és csak egyet idegenben. A négy hazai találkozó viszont komoly ellenfeleket takar, hiszen elsőként szombaton a második helyezett Szolnok lesz a vendég, majd a jövő héten az éllovas Falco KC látogat Egerszegre, utána pedig a Paks. Egy oroszlányi „kitérő” után az alapszakaszt hazai pályán fejezi be a ZTE KK, amikor a Kecskemétet fogadja.

A felsorolásból kitűnik, hogy kemény ellenfelekkel kell megmérkőznie Sebastjan Krasovec együttesének, hiszen valamennyi vagy már biztosan tagja lesz a legjobb nyolcnak, vagy azért harcol. A ZTE KK csapata a megszokottak szerint készült a folytatásra.

– A pihenő alatt sikerült megfelelően készülnünk, két fiatal játékosunk, Szalay Domonkos és Csuti Kornél a korosztályos válogatottnál volt összetartáson - tájékoztatott bennünket Sebastjan Krasovec vezetőedző. - Ami gondot okoz, hogy a fiatal poszton első számú játékosunk, Polster Attila éppen most, a folytatás előtt betegedett meg. Egyelőre nem tudom, hogy szombaton játszik-e. Az alapszakasz végén a helyezésünk attól függ, hogy ebben az utolsó szakaszban hány meccset nyerünk... Számításaink szerint még három győzelem szükséges ahhoz, hogy az első négy között zárjunk. A hazai meccseink nagyon fontosak, és a pályaelőny szempontjából lenne jó az első négy között végezni.

A vezetőedző azt is megjegyezte: nem teljesen ideális, hogy a sportcsarnokba csak a hazai találkozó előtt edzhetnek, és negyedik hónapja ez a gyakorlat. A szezon előtt az volt a kérés a csapat felé, hogy hozzák vissza a szurkolókat a lelátókra, ami teljesült, de éppen a csapat az, amely nem élvezheti folyamatosan a hazai pályát. A helyzetet a kényszer szülte és a ZTE KK is igazodott hozzá, hiszen az energiaköltségek drasztikus emelkedése miatt hozták meg ezt a döntést.

Ám vissza a folytatáshoz. A Szolnok nagyon erős csapat, ezt mindenki tudja, és a szakvezető is kitért arra, hogy a közönség támogatására most is mekkora szükség lesz.

– Nagyon fizikális meccset várok – szögezte le. – Mindenképpen fontos lesz, hogy negyven percen át harcoljunk, de minden tekintetben a topon kell lenni. Németh Ákos már teljes értékű munkát végez, ő tehát visszatér és számítok is rá. A 3-4. helyért lehetünk harcban, ami mindenképpen örömteli. Ahogy mindig, most is csak a következő feladatra összpontosítunk, vagyis a Szolnok elleni mérkőzésre. Nagy szükségünk lesz a közönség támogatására és azt kérjük a folytatásban is, hogy jöjjenek minél többen a mérkőzéseinkre. Ez mindig előnyt ad nekünk a riválisokkal szemben, ezért lenne fontos a pályaelőny.