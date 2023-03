A szünetben sikerült "beállítani" Smith és Trice irányzékát is, majd O'Reilly triplát, Ostojic pedig faulttal együtt duplát dobott a dudaszó pillanatában (25. p.: 50-60) - csoda-e, hogy belelkesedett a csarnok? A Falco továbbra is több személyi hibával játszott (2-5 a negyedben), mégis megint Smith volt az első, akinek 4 fault után le kellett ülnie pihenni. Férfiasan küzdelemben visszajött 10 pont alá a ZTE (28. p.: 56-64), a Falco időkéréssel próbálkozott. Nem is hiába, de a záró tíz percet így is lőtávolból kezdhették a hazaiak (57-67). Hatalmas csata zajlott a pályán, elszántság szempontjából a hazai játékosokat sem érhette kritika, de túl sok volt a hiba a játékukban. A bajnok sok más mellett magassági fölényben is volt, hazai oldalon pedig nem akadt játékos, aki huzamos jó teljesítménnyel vezérré léphetett volna elő (34. p.: 57-73). Az egerszegi felzárkózás az utolsó negyedben megállt, a csapat több mint öt percen át nem szerzett kosarat és ezzel el is dőlt a találkozó (58-78). Nem vitás, hogy a jobb csapat nyerte az összecsapást, de a ZTE ezen az estén messze volt saját legjobbjától (például: Keller Ákos a 37. percben szerezte a csapat harmadik távoli kosarát), amivel pedig megszorongathatta volna a címvédőt. Azt mindenesetre jó volt látni, hogy a hazai publikum hálás volt az ezúttal vesztes kedvenceknek is az elvégzett munkáért.

Sebastjan Krasovec: "A Falco sokkal jobb volt, az első perctől kezdve. A vasiak fizikálisan dominálják a bajnokságot, ezzel kerekedtek fölénk ma is. Nagyon sokat hibáztunk, amit az ellenfél kíméletlenül megbüntetett."

Milos Konakov: "Végig teljes koncentrációval játszottunk, működött a védekezésünk is. A harmadik negyedben volt egy kis viszaesésünk, de ezzel együtt meg tudtuk nyerni a találkozót. Elismerés illeti a hazai csapatot és mindkét szurkolótábort, a magyar kosárlabdának ilyen hangulatú mérkőzésekre van szüksége."