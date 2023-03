Kiváló szezont fut a Zalakerámia ZTE KK, így nem kell csodálkozni azon, hogy ez, az amúgy is hatalmas presztízzsel bíró párosítás most még nagyobb érdeklődést kap a szurkolóktól. Mint megírtuk, a találkozóra már csütörtök délre elfogyott minden belépő, így a 150 vendégjegy is. Azaz, ki lehetett tenni már akkor a telt ház táblát. A ZTE KK éppen ezért arra kéri a drukkereket, hogy csak az induljon el a sportcsarnokba, akinek van érvényes belépője, ugyanis szombaton a helyszínen már nem lesz jegyárusítás. A létesítmény kapui 16.30-kor nyitnak, s arra kérnek mindenkit, hogy időben foglalják el helyeiket.

A hangulat tehát garantált lesz. A ZTE KK egy hete is rangadót vívott, akkor a második helyezett Szolnok volt az ellenfél és Sebastjan Krasovec együttese óriási csatában, 79-78-ra győzött. Az a siker újabb lépést jelent a legjobb négy közé jutáshoz, de, ha lehet mondani, most egy még keményebb ellenfél következik. Így látja ezt a ZTE KK szlovén vezetőedzője is, aki szerint várhatóan a szezon legjobb játékára lesz szükség ahhoz, hogy újabb győzelmet ünnepeljenek.

- Ezen a héten már szerda reggel óta a sportcsarnokban edzhettünk, ami remek lehetőség és örülünk neki - említette ezt a jó hírt a szakvezető, amikor megkerestük. - Ráadásul minden játékos készen áll a játékra, és remélem, ez így is marad a kezdésig és nem jön közbe semmi váratlan dolog. A Falco KC csapata évek óta az ország legjobb együttese és a most zajló szezonban is ezt az arcát mutatja. Néhány meccset elvesztettek ugyan ebben a szezonban, ám ez inkább kivétel, semmint megszokott dolog az esetükben... Kőkemény mérkőzésre számítok, hasonlóra, mint volt egy hete a Szolnok ellen, de fizikálisan a Falco még erősebb csapat. Nekünk ismét ugyanúgy kell majd alkalmazkodnunk ehhez, mint a Szolnok ellen, mert ez adhat esélyt egy szoros meccsre. Ha ez megvan, akkor a szurkolóink által várhatóan remek hangulat közepette a szezon legjobb meccsét játszhatjuk, ami kell majd a sikerhez. Itthon játszunk, mindent kiadunk magunkból a győzelem érdekében.

A Zalakerámia ZTE KK hazai pályán ebben a szezonban tíz mérkőzést játszott és ebből csak egyet vesztett el (Alba Fehérvár). Többek között erre is tett utalást a Falco KC vezetőedzője, Milos Konakov, akinek a véleményére szintén kíváncsiak voltunk.

- Szombati ellenfelünk mindenkire veszélyes otthon, hiszen már eddig is komoly skalpokat gyűjtött be - mondta Milos Konakov. - Kiváló keret jött össze, jól sikerült a légiós kiválasztás és jó kosárlabdát játszik a zalai csapat. Oda kell figyelnünk a kezdésre, mert nem szabad, hogy a ZTE gyorsan előnyre tegyen szert, hogy belelkesedjen. Fizikális, hajtós meccsre, nagy csatára számítok. De természetesen szeretnénk győzni, ami csak maximális koncentrációval, és csapatként játszva lehetséges.