Budapest Honvéd–ZTE FC 1-0 (1-0)

Bozsik Aréna, 3000 néző. Jv.: Erdős (Albert I., Belicza).

Bp. Honvéd: Dúzs - Lovric, Prenga, Capan (Cirkovic, 56.) - Samperio (Átrok, 93.), Gomis, Mitrovic, Tamás K. - Kocsis (Ennin, 71.), Lukic (Jonsson, 71.), Domingues (Plakuscsenko, 93.). Vezetőedző: Dean Klafuric.

ZTE FC: Demjén - Lesjak, Csóka, Mocsi, Gergényi - Meshack (Kovács B., 79.), Tajti, Szendrei, Huszti - Németh (Grezda, 46.), Szalay. Vezetőedző: Ricardo Moniz.

Gólszerző: Kocsis (39.).

Sárga lap: Kocsis (39.), Lovric (95.), illetve Csóka (7.), Szendrei (16.), Tajti (31.), Gergényi (43.), Mocsi (62.).

Több hiányzója is volt a ZTE FC együttesének ezen a találkozón, hiszen sérülések és betegségek miatt – többek között – Bojan Sankovic és Eduvie Ikoba sem állt a vezetőedző rendelkezésére. A házigazda Honvéd az életéért küzd, hiszen mindenképpen a bentmaradás lehet már az elsődleges célja, de a ZTE FC-nek is most már hátrafele kell figyelnie... Az egerszegiek szombaton este is a megszokott letámadásos taktikát választották annak ellenére, hogy felforgatott csapattal álltak ki. Küzdelmes játék zajlott a pályán, amikor a 21. percben a hazai kapusról kipattant labdát Németh lőtte fölé a kapu előteréből. Mindkét oldalon akadtak próbálkozások, de ezek elkerülték a kaput, miközben a zalaiak gyűjtögették a sárga lapokat. Az első félidő egyetlen gólja a találkozó 39. percében született meg, amikor Mitrovic középről szépen játszott a jobb oldalról beinduló Kocsis Dominik elé, Demjén kiindult kapujából, de a tizenhatos vonalánál a Honvéd játékosa egy ütemcsellel tisztára játszotta magát és az üresen maradt kapuba továbbított mintegy 15 méterről, 1-0.

A második félidőre egy határozottabb egerszegi együttes futott ki, s egyet cserélt Ricardo Moniz, a ZTE FC vezetőedzője, aki Németh helyett Grezdát küldte a pályára. A Honvéd szándéka egyértelműnek tűnt, vagyis, hogy megszerezze az újabb gólját, viszont nagy helyzetei nem adódtak. A ZTE nem igazán tudott a kispestiek védelme mögé kerülni, gyakorlatilag nem tudott helyzetet kidolgozni, ami nélkül kevés esélye volt a gólszerzésre. Az idő szorított, hiszen eltelt a második félidő fele és az egerszegiek szempontjából, ha így marad az eredmény, az bizony nem jó... A 75. percben Domingues cselsorozata végén góltól mentette meg csapatát Demjén, aki most jó ütemben lépett ki kapujából és testéről szögletre pattant a labda. A helyzet úgy festett, hogy a kék-fehéreknek már a pontszerzés is sikert jelentett volna, a Honvédnak meg a három pont szinte "aranyat érhetett". Persze, ha így marad minden. Az egerszegiek az utolsó percekre láthatóan igyekeztek beleerősíteni, szögletekig jutottak, a kispestiek pedig már jobbára csak kontráikra alapoztak. Nagyon nem akartak kinyílni, hiszen az az egyetlen Kocsis-gól nekik most, ebben a helyzetben nagyon sokat ért.

Ez lett a vége, a ZTE FC kikapott, a Bp. Honvéd pedig ezzel a győzelemmel elkerült a kieső pozícióból, míg az egerszegiek most már vészesen közel kerültek a kiesőzónához...