ZTE FC – Ferencváros 1-0 (1-0)

Zalaegerszeg, 3504 néző. Jv.: Andó-Szabó (Horváth Z., Aradi).

ZTE FC: Demjén – Lesjak, Safronov, Kálnoki-Kis, Csóka – Tajti, Kovács B. - Meshack, Szalay (Németh D., 94.), Grezda (Mim, 53.) – Ikoba. Vezetőedző: Ricardo Moniz.

FTC: Dibusz – Botka, Abena, Knoester, Civic (Mercier, 70.) – Sagal (Marquinos, 52.), Boudiemme (Gojak, 65.), Esiti, Zachariassen – Traore, Fredriksen. Vezetőedző: Sztanyiszlav Csercseszov.

Gólszerzők: Meshack (45.+1.).

Sárga lap: Tajti (41.), Kovács B. (75.), illetve Traore (60.), Marquinhos (65.), Knoester (72.), Botka (76.). .

Nm éppen nézőbarát időpontban került sor a találkozóra, így a vasárnap esti késői kezdés miatt kevesebben foglaltak helyet a ZTE Aréna lelátóin, mint lett volna egy ideálisabb időpontban. Majdnem pontosan két hónapja, január 24-én találkozott egymással a két csapat, s akkor csaknem hatezer szurkoló látta élőben a 2-1-es ferencvárosi sikert hozó összecsapást. A nézőszámra azért így sem lehetett panasz, hiszen mégis csak a Fradi volt a vendég.

Azóta azért történt egy, s más mindkét csapat életében. Az FTC lejátszotta mindkét Európa-liga találkozóján a Leverkusen ellen, s búcsúzott a nemzetközi porondtól, míg a ZTE FC-nél nem úgy alakult ez az évkezdet, mint ahogy tervezték, szerették volna. Ráadásul sok a hiányzói, ezen a meccsen sérülés miatt Bedi, Sankovic nem volt keretben Mocsi, Szendrei és Gergényi sárga lapok miatt hiányoztak. Huszti pedig nem volt a nevezettek között, aki megbetegedett. . Az FTC-nél Tokmac, S. Mmaee, Besic akik nem álltak rendelkezésre.

A tartalékos ZTE bátran kezdett, de a Ferencváros is. Nem is lehetett kérdés, hogy a fővárosiak helyzetükből adódóan nem szerettek volna megengedni maguknak egy újabb vereséget. A Mezőnyjáték zajlott a pályán, de érezhetően az erősebb kerettel rendelkező és nemzetközi tapasztalattal rendelkező vendégek gyorsabb iramot tudnak diktálni, mint a magyar átlag. A ZTE felvette a kesztyűt, a 21. percben Grezda lőtt jó helyzetből fölé. Helyzet nem sok adódott, de nem volt unalmas a játék. A 30. percben nagy hazai helyzet maradt ki, amikor Ikoba mentett meg egy labdát az alapvonalnál. A visszatett labdára érkezett Szalay, de 12 méteres lövésébe belevetődtek. A 35. percben ennél is nagyibb ziccer maradt ki. Boudiemma passzolt keresztbe a tizenhatos előtt, Ikoba lefigyelte a labdát és egyedül törhetett kapura, de végül beleérte őt a hibázó ferencvárosi játékos és szerelte. Ikoba előtte már lőhetett volna, hiszen bőven volt ideje és területe is erre… A 42. percben a másik oldalon egy szöglet után Sagal emelt közelről fölé, ez is helyzet volt. És, hogy a gól se hiányozzon. A 46. percben Kovács B. keresztlabdája a jobb oldalon átpattant Civic felett, Meshack azonnal kapura tört és befele cselezve, 12 méterről gyönyörűen lőtt a kapu jobb oldalába, 1-0.

Megérdemelte a vezetést a ZTE, de volt még egy félidő. Ami nem indult túl jól hazai szempontból, hiszen Grezda sérült meg és le kellett cserélni. Az FTC ellen úgy tűnt, remekül felkészült a zalai csapat, ami talán meg is lepte a zöld-fehéreket, akik nem tudtak oly mértékben dominálni, hogy felülkerekedjenek. A ZTE játékosai hihetetlenül harcosan futballoztak, a vendégeken érződött a feszültség. A 69. percben a válogatottba meghívást kapott Demjén Patrik mutatott be nagy bravúrt, amikor Knoester 5 méteres lövését ütötte ki a gólvonalról. Fölényben volt a Fradi, de a ZTE remekül kontrázott és harcolt. Nincs rá más kifejezés, és ez lehetett a siker kulcsa is, ha ezt végig bírja tartani. Kezdett sok lenni a szabálytalanság és a lap, és kezdett fogyni az erő is az egerszegieknél. Főleg a párharcoknál tűnt mindez fel. A 83. percben Demjénnek kellett egy újabb bravúrt bemutatni, hogy elkerültje csapata gólt. A FTC már nagy fölényben játszott, sorra lőhette a szögleteket, de a ZTE tartotta magát.

És kitartott a végéig, amivel hatalmas bravúrt ért el, hiszen tele hiányzókkal legyőzte a Ferencvárost!