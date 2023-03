MVM-OSE Lions - Zalakerámia-ZTE KK 88-74 (19-20, 24-17, 21-27, 24-10)

Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok, 800 néző. Jv.: Praksch, Söjtöry, Szilágyi.

OSE: Dimitrijevic 21/6, Ruják 8/6, Szabadfi 2, Calloway 15/9, Krestinin. Csere: Illés 8/6, Carev 9/3, Mucza 2, Dorogi 5/3, Henry 18/3, Werner. Vezetőedző: Simon Petrov.

ZTE: Trice 4, O'Reilly 25/6, Polster 3/3, Smith 14, Ostojic 10. Csere: Zsíros, Németh 9, Csuti 2, Keller 7/6. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec.

A játéknap délutáni rangadóján az Alba nem játszott a zalaiak kezére: a fehérvári csapat zsinórban hatodik győzelmét aratva 85-79-re legyőzte a Szolnokot, ismét lépéselőnybe kerülve a ZTE-vel szemben a harmadik helyért zajló versenyfutásban. Ám az egerszegiek számára még nem volt veszve minden, csak éppen nyerniük kellett volna Oroszlányban.

Liam O'Reilly betörése az OSE ellen

Fotós: Bálizs Zsuzsa

Négy faulttal kezdett a házigazda, emiatt Crestinin és Calloway is gyorsan a padra került, de aztán Smith sportszerűtlen hibával jelezte, hogy ezen a téren megint nem akar lemaradni... (7. p.: 13-8). Polster szerencsére bedobta a vendégek első tripláját, még mielőtt a házigazdák igazán belelkesedhettek volna. A ZTE akár átvehette volna a vezetést, de első 4 büntetőjéből csak egyet váltott pontra, illetve a csapat 6/1-es triplamutatójára sem lehetett büszke. A vendégek legveszélyesebb fegyvere a betörés volt, az élen járó O'Reilly mellett Németh is kivette ebből a részét, és az első negyed végére az eredményt tekintve fordult is a kocka. Bűn rosszul indult azonban a második játékrész zalai szempontból: Németh labdát vesztett és másodpercek alatt összehozott két személyi hibát, majd az Oroszlány 21-22-ről Illés két triplájával 27-22-re fordított - köztük a ZTE még alapvonali bedobásból is visszaadta a játékszert a hazaiaknak. Krasovec időkéréssel igyekezett rendezni a sorokat, nem is hiába (13. p.: 28-28). Zalai részről O'Reilly 14 pontnál járt már, a hazai csapat a távoli dobásokkal teljesített jobban (16. p.: 31-31). A ZTE a szokottnál jóval bőkezűbben bánt a saját palánk alatti lepattanókkal, illetve egyéb hibákkal is sok labdát ajándékozott az ellenfélnek (17. p.: 38-31), de zalai időkérés után extra megbeszélést kellett beiktatnia az OSE kispadjának is (19. p.: 38-35). A zalai triplamutató közben 11/1-re változott, a félidő utolsó momentuma pedig Calloway távolija volt, így a nagyszünetben biztosan a hazai öltözőben volt nyugodtabb a hangulat (43-37).

O'Reilly a második félidő elején kihagyta a negyedik távoli kísérletét, de közben szerzett labdát, lepattanót és közelebbről dobott 4 pontot, a ZTE pedig 8-0-ás sorozattal két és fél perc alatt fordított (43-45). O'Reilly ötödikre bedobta első hármasát (21 pontnál járt ekkor), de nem lehetett felhőtlen az öröm, mert a következő támadásnál sportszerűtlenséget követett el az Oroszlány pedig meccsben tudta tartani magát (26. p.: 50-49). A zetések nem voltak elég higgadtak, túl sokat foglalkoztak például - az amúgy nem teljesen makulátlan - játékvezetéssel, pedig saját házuk táján (vagyis a teljesítményük terén) sokkal inkább lett volna mit söprögetni (28. p.: 58-54). A vendégek majdnem kétszer annyi pontot dobtak a büntetővonalról (20), mint triplából (12), pedig a kísérletek terén nem volt túl nagy a különbség a két műfaj között (28-19). Ezzel együtt az eredményt tekintve a harmadik negyed rendben volt, a záró tíz perc pedig tulajdonképpen nulláról kezdődött (64-64). A játékrészben gyenge ponttermés mellett három triplával nyitott az OSE, a továbbra sem elég koncentrált ZTE tehát elég nagy bajba navigálta magát (35. p.: 73-66). Időkérés után is sorra maradtak ki a zalai dobóhelyzetek, a csapat 6 perc alatt 5 pontot szerzett és ez persze kevés volt a felzárkózáshoz (37. p.: 75-69). Rövid szabályértelmezés, illetve videózás után a ZTE javára dőlt el ezek után két kétes szituáció is, ám a csapat ezeket a lehetőségeket sem tudta meglovagolni, miközben hazai oldalon Dimitrijevic nyerő emberré lépett elő (39. p.: 82-71). Az újabb zalai időkérés a veszett fejsze nyelének tűnt már, és a csoda sajnos valóban elmaradt - a ZTE bénultan, az OSE pedig felszabadultan zárta a meccset.