Szalai-Edelholz Zalalövő–Csesztreg 0–1 (0–0)

Zalalövő, 200 néző. Jv.: Baranyai R.

Zalalövő: Szemes – Gyenese, Csik, Agg (Horváth T.), Bekes, Kellner (Elek), Radics, Cseresnyés, Őr, Földvári, Bakó (Bita). Edző: Ostrom János.

Csesztreg: Kiss Be. – Póczak, Szabó B., Biharvári (Kiss Bá.), Horváth R., Őri Cs., Nagy N., Őri M., Elek, Németh D. (Fülöp), Szilágyi (Magai). Edző: Tamás Tamás.

Kiegyenlített, élénk mezőnyjátékot hozott az első játékrész. A vendégeknek több lehetőségük volt, de Szemes kapus jól védett. Szünet után lökésért – talán túl szigorúan –, 11-est ítélt a játékvezető, amelyet Nagy Norbert értékesített, 0–1. Percek múlva Radics egyenlíthetett volna, de ordító helyzetben a kapusba lőtt. A félidő derekán szöglet után büntetőt reklamáltak a lövőiek, de elmaradt a sípszó. A listavezető magabiztosan őrizte előnyét, tehette, mert a hazai támadójáték gyenge volt.

Gólszerző: Nagy N. (11-esből).

Jók: Szemes, Gyenese, ill. Póczak.

U19: Zalalövő–Csesztreg 4–1.

Szepetnek–Zalaszentgrót 1-2 (1-1)

Szepetnek, 100 néző. Jv.: Lakics P.

Szepetnek: Szekeres P. - Szabó Be., Dömötörfy, Rákhely, Baksai, Csavari, Déri (Farkas R.), Dömötör, Nagy T., Bános, Orsós R. Edző: Németh István.

Zalaszentgrót: Osbáth – Penczák, Buzási, Csik, Pődör, Baráth, Horváth D., Gájer (Kiglics), Iberhart, Lampert (Molnár Zs.), Ferenczi. Edző: Jankovics Péter.

Lényegében a találkozó tétjének akár azt is tekinthettük, hogy a Szentgrót egy esetleges sikerével „végleg” meghatározza azt a vezető hármast, mely kisajátíthatja magának a bajnoki dobogót, bár ne feledjük, még csupán a pontvadászat 16. fordulójában járnak a csapatok. Amikor az első félidő hajrájához közeledve már hiányolni kezdte volna a publikuma találatot, Orsós Roland bal oldali elfutása után a középre adást Bános Levente pofozta a hálóba. Az már a házigazdák balszerencséje volt, hogy szinte még le sem ülepedhetett bennük a vezetés érzete, lesipuskásként Horváth Dávid egyenlített máris. A második játékrészben időnként kissé már csapkodóvá vált a játék, s idővel Ferenczi Dávid volt az, aki a 72. percben remek egyéni alakítását követően, befűzve kis területen ellenfelét, lényegében a kapuval szemben a hálóba juttatta a labdát. A Szepetneknek ideje ugyan még lett volna arra, hogy eredményes legyen, de átütőerő ezúttal nem volt futballjában, így a Szentgrót győzelmével lényegében le is szakította magáról a középmezőnyt.

Gólszerzők: Bános, ill. Horváth D., Ferenczi.

Jók: Orsós R., Dömötör, Baksai, ill. az egész csapat.

U19: Szepetnek–Zalaszentgrót 2-3.

Gyenesdiás–Hévíz 1-0 (0-0)

Gyenesdiás, 100 néző. Jv.: Major Zs.

Gyenesdiás: Takács Á. – Zsiga, Hegyi, Székács, Szekér, Fellner (Bertók), Tarnóczai (Mezőfi), Kiss P. (Mikola), Czafit (Hegedüs), Csák, Orbán. Edző: Kocsis Norbert.

Hévíz: Dénes – Filó, Búza, Nyári, Tóth I., Hetesi (Baki), Kustán, Nagy D., Fehér, Meidl, Sebestyén (Sabján). Edző: Damina László.

A szomszédvári rangadón hamar érződött, hogy egygólos találkozó lesz. Az 57. percben tudták a hazaiak feltörni a vendégvédelmet és szereztek újabb győzelmet.

Gólszerző: Orbán.

Jók: Orbán, Hegyi, Csák, Szekér, Tarnóczai ill. senki.

Flexibil-Top Zalakomár–Magnetic Andráshida TE 2–1 (0–0)

Zalakomár, 50 néző. Jv.: Hegedüs M.

Zalakomár: Gerencsér – Fenyvesi, Takács Cs., Tinó (Horváth M.), Szőke (Horváth K.), Horváth J., Madarász Z. (Takács D.), Nagy M. (Madarász F.), Mutter, Mészáros, Madarász Sz. Edző: Mutter Attila.

Andráshida TE: Szabó B. – Farkas F., Doszpoth, Kotsis L., Kaprinai (Kovács M.), Szabó P., Kovács L. (Takács), Kocsis M. (Belső), Benczik, Baksa, Péhl. Edző: Keszei Péter.

Sportszerű mérkőzésen a hazaiak már az első játékrészben eldönthették volna a találkozót, ehelyett egy izzadságszagú, nyögvenyelős, de megérdemelt győzelmet arattak.

Gólszerzők: Horváth J., Madarász Z., ill. Kovács L.

Jók: Horváth J., Mutter, ill. senki.

Kiállítva: Szabó B. (93., Andráshida TE).

Tarr Andráshida SC–Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák 3–0 (1–0)

Zalaegerszeg, 100 néző. Jv.: Siket L.

Andráshida SC: Paksy – László (Szőke M.), Bakos (Sipos), Szabó Ba., Czotter, Lutter (Nagy-Palócz), Szabó Be., Pataky, Simon, Orbán (Szőke B.), Fülöp. Edző: Dobos Sándor.

Kiskanizsa: Szőke R. – Pesti, Petánovics (Kovács D.), Piecs (Bilák), Kotnyek, Fülöp, Völgyi, László, Kiss J., Ötvös (Jagarics), Szőke Á. Játékos-edző: László Roland.

Megérdemelt hazai győzelem. Az Andráshida SC a győzelmet a csapat nemrég elhunyt egyik vezetője, Halász László emlékének ajánlja.

Gólszerzők: Fülöp, Szabó Ba., Sipos.

Jók: az egész csapat, ill. Pesti, Szőke Á.

Lenti TE–Semjénháza 0–2 (0–0)

Lenti, 200 néző. Jv.: Kondákor M.

Lenti TE: Parragi – Horváth B., Mentes (Kovács E.), Sárkány, Lukács, Kiss K., Sasvári (Grózner), Pál, Dolmányos, Balogh B., Nagy M. Edző: Németh Imre.

Semjénháza: Szakmeiszter – Horváth P., Domján, Schuller, Körösi, Csongár, Szalai (Bölcz), Kapuvári, Bagó Bá., Bagó Be. (Pápai), Bakos (Novák, Dobri). Edző: Kovács Imre.

Küzdelmes mérkőzésen a döntetlen igazságosabb lett volna.

Gólszerzők: Horváth P., Pápai.

Jók: az egész csapat, ill. Horváth P., Schuller, Csongár.

U19: Lenti TE–Semjénháza 8–1.