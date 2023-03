ZTE FC-FK TSC Backa Topola (szerb I. osztály) 0-2 (0-0)

Budaörs, 100 néző. Jv.: Káprály M.

ZTE FC: Gyurján M. – Huszti A. (Király M.), Safronov (Kámi), Kálnoki-Kis (Tullner), Csóka Dániel – Szendrei N. (Csóka Dominik), Tajti (Meshack) – Mim, Klausz, Gegényi – Ikoba (Baloteli, Papp Cs.). Vezetőedző: Ricardo Moniz.

Gólszerzők: Vukic, Dakovac.

Szerte Európában bajnoki szünet van a labdarúgó-bajnokságokban, hiszen ezekben a napokban zajlanak az Európa-bajnoki selejtezők. Ezt kihasználva találkozott egymással a ZTE FC és a szerb liga jelenlegi második helyezettje, a Backa Topola. Mindkét csapatban voltak hiányzók, ráadásul hasonló okokból: úgy a ZTE FC, mint a topolyaiak is adtak futballistákat az A-válogatottba és a korosztályos nemzeti együttesekbe is.

A ZTE FC-től Demjén Patrik és a Mocsi Attila a felnőtt válogatottal készül a Bulgária elleni hétfői Eb-selejtezőre, Németh Dániel, Szalay Szabolcs és Kovács Barnabás pedig az U21-es csapattal játszott felkészülési meccset Görögországban. A szombati találkozón így több fiatal is bemutatkozott a felnőttek között, főleg a második félidőben, amikor így a két Csóka fivér, Dániel és Dominik is egyszerre volta pályán. Az első félidőben az egerszegiek játszottak jobban, volt si helyzet, majd a második 45 percben a szerb csapat került enyhe fölénybe, Meshacknak volt egy nagy ziccere, de a gólokat a topolyaiak lőtték. Előbb a félidő közepén, majd a hajrában.