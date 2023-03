Az más kérdés, hogy a Zalakerámia ZTE KK ebben a bajnokságban mutatott szereplése és formája alapján igenis joggal bízhatott a sikerben. Ezt nevezik egészséges önbizalomnak, viszont minden a pályán dől el, és ez a „tétel” szombaton is bizonyítást nyert. A napi forma ugyanis a vasiak javára döntötte el a remek hangulatú nyugati derbit, s el kell ismerni: az lenne a legvégén a meglepetés, ha nem a Falco KC nyerné a bajnokságot. Azonban itt is igaz, amit az imént írtunk, hogy minden majd a pályán dől el.

Egyelőre viszont még az alapszakasz zajlik. Noha a szombati vereséggel – miután az Alba Fehérvár nem hibázott – a ZTE KK leszorult a képzeletbeli dobogó harmadik fokáról, továbbra is megvan az esélye Sebastjan Krasovec csapatának akár a harmadik pozíció kiharcolására is az alapszakasz végére. A negyedikre meg pláne. Szombaton olyan meccset vesztettek el a zalaiak, amelyen benne volt a pakliban ez is, vagyis a vereség. A Falcónak ugyanis olyan kerete van, mely biztosítja, hogy a padról beszálló kosarasok legalább olyan képességekkel bírnak, mint a kezdők. A ZTE KK akkor tudott volna nyerni, ha minden játékosa a legjobbját nyújtja, ami most nem jött össze.

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón részt vett két játékos közül az egerszegi Mitchell Smith (18 pontig jutott) elismerte, hogy a vasiak jobb ritmusban érkeztek meg a mérkőzésre és a zalaiak hibáit könyörtelenül kihasználta az ellenfél. Viszont abban is igaza volt, ha jobban figyelnek, jóval szorosabb is lehetett volna a meccs, de végül nem lett az. A másik oldalt képviselő Kovács Benedek azt emelte ki, hogy végig koncentráltak voltak és fegyelmezettek, ugyanis nekik a céljuk nem más, mint az alapszakasz megnyerése. Ami, ugyebár, a későbbi rájátszásban is végig pályaelőnyt biztosíthat nekik. A fiatal játékos tett egy sportszerű megjegyzést, hiszen korábbi egerszegi nevelésről van szó, aki anno, 17 évesen a ZTE KK felnőttcsapatában az élvonalban is bemutatkozhatott. Azt mondta, gratulál a ZTE-nek, és nagyon örül, hogy ismét a legjobb csapatok közé tartozik.

A kék-fehéreknél a cél most is az, hogy a négy közé kerüljenek. Ehhez – hogy biztos legyen – még két sikerre lenne szükség. Most szombaton a Paks következik szintén hazai pályán. A négy közé kerülés szempontjából talán fontosabb is lesz ez a mérkőzés, mint volt a Falco elleni, hiszen egy közvetlen rivális érkezik. Sebastjan Krasovec, az egerszegiek mestere nem véletlenül zárta úgy meccs utáni nyilatkozatát, hogy bízik benne: a közönség továbbra is mellettük lesz.