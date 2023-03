A Lutra Kupa ugyan nem jogutódja a korábbi években sikeresen megrendezett Pannonia Superior versenysorozatnak, gyakorlatilag mégis annak folytatása, hiszen a résztvevő lőterek és a hozzájuk szorosan kapcsolódó egyesületek között is jelentős az átfedés. A Pannonia Superior 2021-ben ért véget, míg a Lutra Kupát tavaly szervezték meg első ízben.

A Lutra Kupa versenysorozatot ezúttal is hét kategóriában hirdették meg. Junior kategóriában a 25. életévüket be nem töltött koronglövők indulhatnak, a veteránok versenyében pedig az 56. év felettiek vehetnek részt. A köztes életkorba tartozók számára három kategóriát – vadász, haladó és sport – nyitottak, illetve lesz külön női verseny is. Emellett az egyéni eredmények alapján a legjobb teljesítményt nyújtó csapatokat szintén díjazzák. A versenysorozaton minden 18. életévét betöltött, fegyvertartási engedéllyel, vagy 16. életévét betöltött, versenyzői jogosultsággal és edzői kísérettel rendelkező személy indulhat, függetlenül attól, igazolt tagja-e egyesületnek. A versenykiírás értelmében az egyes helyszíneken 75 korongot kell a résztvevőknek teljesíteniük.

A 2023-as versenysorozatnak öt fordulója lesz, valamennyinek más település biztosít helyszínt. A nyitóversenyt a Győr-Moson-Sopron vármegyei Ravazd községben, a Magyalosi lőtéren rendezik meg április elsején – erre már nincs lehetőség nevezni, hiszen elérték az előzetesen maximált 80 fős létszámot. A május 6-i második fordulót a Veszprém vármegyei Uzsán tartják, majd ezt követi a két zalai helyszín, június 3-án Zalalövő, július 22-én pedig Gyenesdiás. A zárófordulónak augusztus 5-én a Vas vármegyei Kemenesmagasi ad helyet.

Koronglövő versenyeket a Lutra Kupától függetlenül is tartanak az ország nyugati régiójában. Az első önálló verseny – a Szalonka Kupa – már le is zajlott, annak március 18-án Gyenesdiás adott helyet, a szervezője pedig a BEFAG Keszthelyi Erdész Lövészklub volt. A Balaton-parti településen októberben is lesz önálló verseny, azt Festetics Kupa elnevezéssel rendezik meg, de a Berúgsz-Jáger Team Lövész Egyesület szintén tart saját versenyeket a zalalövői lőtéren, várhatóan a nyári és őszi időszakban.