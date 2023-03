A közelmúltban véget ért az MLSZ alapfokú labdarúgó-játékvezetői tanfolyama. Zalában is január elején kezdődött meg az oktatás. A képzést lezáró vizsgát Kehidakustányban tartották meg. A tanfolyamot vezető Gyarmati Tibor elmondta: a képzést idén tizenhat hallgató kezdte meg, és a záró aktusra hozzájuk csatlakozott az a három fő is, akik a korábbi években a programot ugyan végigcsinálták, de különböző okok miatt vizsgát végül nem tettek. Gyarmati Tibor örömmel jelenthette be, hogy tizenkilenc fővel bővülhet mostantól a vármegyei bajnokságokban működő zalai játékvezetői keret létszáma. Külön örömteli, hogy a sikeres vizsgát tevők mindegyike szeretne is minél előbb csatasorba állni.