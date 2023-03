Szerdán újabb két találkozó következik, majd csütörtökön este még egy, és ezt követően készítik el az MK-elődöntő párosítását. Ricardo Moniz, a ZTE FC vezetőedzője roppant elégedett volt győztes csapatával és persze már előre is tekintett a találkozó után: a sorsolásra és persze a szombati, Paks elleni bajnoki találkozóra.

- Óriási eredmény ez a klub számára, hiszen már nagyon régen volt a csapat a legjobb négy között a kupában - kezdte evvel értékelését a holland szakember. - Meglepő volt, hogy a Mezőkövesd öt helyen is változtatott a korábbiakban megszokott összeállítását. A kérdés ebben a helyzetben az volt, hogy öt vagy négy védővel kezdjünk, és hogy tudunk-e megfelelő nyomást helyezni az ellenfélre. Szerencsére magasan letámadtunk, ennek lett az eredménye Sankovic találata, de már előtte, az első pillanatokban Mim is gólt lőhetett volna. Vezetésünk után egy kicsit visszaestünk, ennek nem örültem, hiszen ha nem nyomunk, akkor könnyen beszorulhatunk a saját tizenhatosunk elé. A második félidőben jött az egyenlítés, de előzőleg akár meg is duplázhattuk volna az előnyünket. Amikor Cserit is pályára küldte a Mezőkövesd, akkor nehéz volt eldönteni, hogy milyen irányt vesz a találkozó, de Tajti ebben az előretolt új szerepben remekül teljesít és két embert átjátszva is betalált. Később Ikoba, majd Huszti is, aminek nagyon örültem. Fantasztikusan játszottunk, de már a Fehérvár FC elleni múlt szombati mérkőzés is nagy lökést adott a csapatnak. Volt, aki kétségbe vonta együttesem képességeit, de mi hittünk magunkban. Fiatal játékosokat küldünk a pályára, ami jót tesz a magyar futballnak is. Reméljük, hogy jó lesz a soroslásunk, aztán a hét végén Paksra megyünk. Folytatni akarjuk ezt a játékot.

A másik oldalon Kuttor Attila röviden értékelte a látottakat és láthatóan nem volt elégedett.

- Nem sikerült a továbbjutás - mondta. - Sajnos puhán kezdtük a mérkőzést, de már az első félidőben sikerült játékban előrébb lépni. A második félidőre mentálisan is feljöttünk, Nagy erőket mozgattunk az egyenlítésért, ami sikerült, és a második zalai gól után is ezt tettük, de akkor már nem jött össze az újbóli egalizálás. A mai találkozón az ellenfél jobban használta ki a lehetőségeit.