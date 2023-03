-A jó fizikum az alap, de a hit is fontos, és csak akkor lehet hinni a sikerben, ha a munkát előtte beletesszük - válaszolta Ricardo Moniz. - Nézzük csak meg Tajti Mátyást, aki nagy tehetség, s most 24 évesen kezd beérni a játéka. Most volt egy hetünk felkészülni erre a meccsre, sorsdöntő pillanatban jött ez a győzelem. Valahol tragédia, hogy már a futballban is mindig mindenféle adatokat néznek és elemeznek, de alapvetően ebben a játékban a kreativitás a döntő. Ez a pillanat jött el most el Meshack esetében is, aki remek gólt lőtt, ez a kreativitás. Nekünk ezt a kreativitást meg kell magunknak szerezni, az olyan csapat, mint az FTC viszont megteheti, hogy vesz ilyen játékosokat. Mi ezt nem tehetjük meg. Csapatunkban sokan küzdöttek betegséggel és sérüléssel, összességében ma tíz kellően fit játékosom volt. Nagy kérdés volt, hogy miként működik majd a Safranov-Kálnoki-Kis alkotta belső védelem. Sikeres volt a taktikánk, hogy magasan letámadunk, amire keményen készültünk. Ma eljutottunk addig, hogy 95 percig bírtuk már ezt az iramot.

Ricardo Moniz a folytatásról is szót ejtett, arról, hogy ilyen szoros meccsek várnak rájuk. Viszont kitért rá, a legközelebbi, Újpest ellen bajnokin (április 1.) az eltiltottak visszatérhetnek, s talán a sérültek közül is. Szombaton lesz egy edzőmérkőzése a ZTE FC-nek, amely Budaörsön mérkőzik meg a szerb liga jelenlegi második helyezettjével, a TSC Bácska Topolyával.

Ami külön öröm Egerszegen, hogy ketten is a válogatott csapattal készülhetnek, hiszen Mocsi Attila és Demjén Patrik is csatlakozott hétfőn Marco Rossi keretéhez, Németh Dániel és Szalay Szabolcs pedig már vasárnap, a mérkőzés után elutazott Telkibe, az U21-es nemzeti együtteshez.

Talán az FTC legyőzésével lett kerek most az ő történetük is...

