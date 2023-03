Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák–Csesztreg 1–5 (0–2)

Kiskanizsa, 70 néző. Jv.: Kondákor M.

Kiskanizsa: Szőke R. – Pesti (Baranyi), Petánovics, Kotnyek, Fülöp, Völgyi, Kiss J., Turi (Jagarics), Ötvös, Szőke Á. (Bilák), Füzesi. Játékos-edző: László Roland.

Csesztreg: Kiss Be. – Póczak, Szabó B., Lovrencsics, Biharvári, Kiss Ba., Őri Cs. (Németh D., Horváth R.), Nagy N., Magai (Szilágyi), Őri M., Elek. Edző: Tamás Tamás.

A mérkőzés két nagy hazai helyzettel indult, majd a 15. percben a vendégek az első támadásukból megszerezték a vezetést. A második negyedórában a csesztregiek öt perc alatt kaptak két büntetőt, amelyből egyiket értékesítették, így megnyugtató előnnyel vonulhattak szünetre. A második félidő elején a hazaiak mezőnyfölényben játszottak, de újabb gólt mégis a Csesztreg ért el. A 63. percben sikerült a kiskanizsaiaknak a szépítés, akik továbbra is fölényben játszottak, de a rutinos vendégcsapat két kontrából szerzett góllal eldöntötte a mérkőzést. A Csesztreg megérdemelten nyerte meg a találkozót.

Gólszerzők: Fülöp, ill. Kiss Ba. (2), Magai, Nagy N. (11-esből), Őri M.

Jók: senki, ill. Kiss Be., Elek, Őri M.

U19: Kiskanizsa–Csesztreg 2–2.

Szepetnek–Semjénháza 0-1 (0-0)

Szepetnek, 150 néző. Jv.: Farsang.

Szepetnek: Szekeres P. - Szilágyi A., Fadgyas, Rákhely, Pál F., Bános, Dömötörfy, Büki B., Csavari, Dömötör, Orsós R. Edző: Németh István.

Semjénháza: Szakmeiszter Á. - Horváth P., Domján (Kozári), Schuller, Csongár (Dobri), Szalai D. (Bagó Be.), Kapuvári, Bagó Bá. (Bölcz), Novák (Körösi D.), Pápai M., Bakos. Edző: Kovács Imre.

Nem kis teher lehetett a szepetneki együttesen, hiszen amellett, hogy szomszédvári rangadó várt rájuk a Semjénháza ellen, a kispadja gyakorlatilag üres volt a nagy téttel bíró mérkőzésen. Ennek ellenére igyekeztek becsülettel a hazaiak, akikkel szemben a korábbi években tényleg szűk kerettel bíró vendégek többször is ígéretesen próbálkoztak a gyors ellencsapásokkal. Amikor éppen kikristályosodni látszott, hogy a meccsen kimondottan sok gól nem születik, Kovács Imre legénysége Horváth Péter által beköszönt, s történt mindez a 74. percben. Onnantól Kapuvári Zoltánéknak a feladata az volt, hogy rutinból lehozzák a továbbiakat, s ezt meg is tették, így a Semjénháza fontos három ponttal nyitott a tavaszi szezonban.

Gólszerző: Horváth P.

Jók: az egész csapat, ill. Schuller, Horváth P., Csongár.

U19: Szepetnek–Semjénháza 0-2.

Kinizsi Gyenesdiás–Flexibil-Top Zalakomár 4–1 (3–1)

Gyenesdiás, 100 néző. Jv.: Lapath D.

Gyenesdiás: Takács – Hegyi, Székács, Szekér, Fellner, Bardon, Tarnóczai (Mikola), Karancz (Bertók), Kiss P., Zsiga, Orbán (Mezőfi). Edző: Kocsis Norbert.

Zalakomár: Tóth-Pajor M. – Fenyvesi, Takács Cs., Szőke, Takács D. (Tinó), Horváth M. (Madarász F., Mutter), Horváth J., Madarász Z., Nagy M., Horváth T., Madarász Sz. Edző: Mutter Attila.

Kimaradt helyzetekkel hangoltak a csapatok, amikből a hazaiak tudtak negyed óra után egyet értékesíteni. Majd kettő és négy perccel később újabb gólokkal örvendeztették meg szurkolóikat, köztük az edzőjükkel kivonuló utánpótlás korosztályt. Fél óránál a vendégek szépítettek és bíztak az őszi fordítás megismétlésében. Hullámzó teljesítmény következett, amiből a 66. percben megszülető újabb gyenesi gól el is döntötte a találkozót. Megérdemelt hazai győzelem született.

Gólszerzők: Orbán (2), Fellner, Szekér, ill. Szőke.

Jók: az egész csapat, ill. Horváth J.

U19: Gyenesdiás–Zalakomár 4–1.

Tarr Andráshida SC–Zalaszentgrót 1-3 (0-3)

Andráshida, 150 néző. Jv.: Lakics P.

Andráshida SC: Paksy – Sipos (Fábián), Hajdu (Orbán), Horváth B. (Szabó Be.), Czotter (Szőke), Pataky, Simon, Szabó Ba. (Dömötör), Bakos, Németh R., Fülöp (Zsíros). Edző: Dobos Sándor.

Zalaszentgrót: Tóth Zs. – Pődör, Buzási, Tóth D., Gájer, Ferenczi (Molnár Zs.), Horváth B., Csik, Iberhart (Lampert), Penczák, Horváth D. (Kiss L.). Edző: Jankovics Péter.

Az egész mérkőzést nézve a nagyobb játékerőt képviselő Szentgrót győzelme megérdemelt. Viszont a második félidőben nagyon jól küzdött a hazai csapat, vissza is jöttek a meccsbe, és a legvégén volt egy lehetőségük arra, hogy élesebbé tegyék a találkozót.

Gólszerzők: Fülöp S., ill. Pődör, Gájer, Ferenczi.

Jók: Fülöp, Bakos, Orbán, ill. az egész csapat.

Police-Ola–Hévíz 1–2 (0–1)

Zalaegerszeg, 100 néző. Jv.: Siket L.

Police-Ola: Timbókovics – Igazi (Tóth D.), Darabos (Szekeres), Lukács, Kiss B. (Gaál), Luter (Németh K.), Cseke, Csiszár, Makovecz, Hajas, Langer (Berkovics). Edző: Konrád Péter.

Hévíz: Dénes – Filó (Baki), Buza (Czifra), Nyári, Szindekovics, Tóth I., Kustán, Nagy D. (Hetesi), Fehér, Meidl, Karakai. Edző: Damina László.

Nagy reményekkel várták a hazai játékosok a tavaszi rajtot, hiszen egy nehéz, de eredményes felkészülésen voltak túl. A mérkőzésen azonban a fizikális megjelenésen túl egyéb erénnyel nem igazán tudtak szolgálni a hazaiak. Érthetetlen görcsösség és pontatlanság jellemezte a játékukat. A vendégek pedig végig fegyelmezetten, taktikusan futballozva nyerték meg a találkozót úgy, hogy egy percre sem vesztették el a kontrollt és dominanciát, sőt, ha pontosabbak a kapu előtt, akkor nagyobb arányban is diadalmaskodhattak volna.

Gólszerzők: Makovecz, ill. Szindekovics, Baki.

Jók: senki, ill. az egész csapat.

Magnetic Andráshida TE–Lenti TE 1–3 (1–1)

Zalaegerszeg, 50 néző. Jv.: Kubicsek M.

Andráshida TE: Szabó B. – Farkas F., Völler (Takács L.), Péhl B., Doszpoth, Szabó P., Kovács L., Kotsis L. (Benczik), Kocsis M., Baksa (Kaprinai), Péhl K. Edző: Keszei Péter.

Lenti TE: Parragi – Horváth B., Mentes, Sárkány, Lukács, Kiss K., Sasvári (Kovács E.), Grózner (Fábián), Pál, Dolmányos, Nagy M. Edző: Németh Imre.

Jó iramú, küzdelmes mérkőzésen a Lenti a jó helyzetkihasználásának köszönhetően elvitte a három pontot. A hazai csapatnak ezúttal öt-hat százszázalékos ziccer is kevés volt, hogy legalább az egyik pontot megszerezze.

Gólszerzők: Péhl K., ill. Sárkány (2), Lukács.

Jók: az egész csapat, ill. Parragi, Horváth B., Lukács, Sárkány.

Kiállítva: Péhl B. (53.), ill. Pál (83.).

A bajnokság állása: