Utoljára a 2017-2018. évi A-csoportos férfi bajnokságban jutott az alapszakasz végén a rájátszásba a csapat, méghozzá Bencze Tamás irányításával, aki jelenleg a ZTE KK szakmai igazgatója. Azóta az alsóházban szerepeltek a kék-fehérek, sőt, a legutóbbi két kiírásban a bent maradásért kellett harcolni. Az, hogy a mostani szezon egészen biztosan szebbre sikerül, ez már nem kérdés. Sebastjan Krasovec vezetőedző együttese az alapszakasz hátralévő négy mérkőzésén már azért harcolhat, hogy a play off-ban pályaelőnnyel kezdje a küzdelmeket.

Török Róbert, a ZTE KK Kft. ügyvezetője

– Meglepte a klubvezetést a csapat ezzel a szép szerepléssel? – tettük fel a kérdést Török Róbertnek, aki a nyár óta ügyvezetője a ZTE KK Kft.-nek.

– A bajnokság előtt elmondtuk, hogy becslésünk szerint a büdzsénk nagyjából a kilenc és a tizenkettedik helyezés között lehet, ha a mezőny csapatainak a költségvetését nézzük – kezdte evvel válaszát Török Róbert. – Ki nem mondott célunk ellenben a legjobb nyolc közé kerülés volt. Végig hittünk benne, hogy bent lehetünk az első nyolcban, amit teljesített a csapat. A másik célunk az volt, hogy visszacsábítsuk a nézőket a lelátóra. Azt hiszem, ez is sikerült.

– Ez a velejárója, ha jönnek az eredmények. Mennyire volt tudatos ehhez a stáb és a keret kiválasztása?

– A jó eredmények valóban sokat jelentenek. Véleményem szerint a Falco és a Szolnokot követő hat-nyolc csapat között nincs nagy különbség. A mi együttesünk annyival jobb most, hogy sokkal kiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújt. A többiek hullámzóbbak voltak eddig, így harcolhatunk a harmadik-negyedik pozícióért. Mindennek az alapja a háttér megteremtése, így olyan szakmai vezető és vezetőedző szerződtetése volt a cél, akikkel a terveinket megvalósíthatjuk.

– Visszafogottak voltak eddig, még akkor is, amikor már látszott, hogy jó szezon elé nézhetnek Ez is tudatos?

– Most is visszafogottak vagyunk... Mindenki végezze a dolgát, ez az alap, amihez megvan a stabil háttér. Most ez a fontos.

– Mostantól, ahogy közeledik az alapszakasz vége és majd a rájátszás, mi jelenti a legnagyobb feladatot a klubvezetés számára?

– Annak örülünk, hogy bárki érkezik Zalaegerszegre és bárkihez utazunk idegenbe, csapatunknak esélye van a győzelemre. Ez már önmagában pozitívum. Ott leszünk a rájátszásban, továbbra is jó csapatokat fogadhatunk. A hátralévő négy mérkőzés elsődleges feladata most már az, hogy elérjük a legjobb négy közé kerülést. Ha ez megvan, akkor a play off-ban jó esélyünk lehet szintén a négy közé kerülésre.

– Említette a közönséget. Klubvezetőként vélhetően nem bánja, hogy pluszfeladatokkal is jár a nézők kiszolgálása. Felkészültek rá?

– Ki bánja ezt. Szinte minden hazai mérkőzésünk közel telt házas volt, ami az ellenfelek számára is pozitív jelzés, hogy az egerszegi publikum rájuk is kíváncsi. Továbbra is azt kérjük nézőinktől, hogy nagy hanggal – meg kis szurkálódással... –, ám sportszerűen drukkoljanak. Mindegy, milyen kiélezett egy-egy találkozó, a szurkolók azzal segítenek bennünket, ha a megengedett határokon belül maradunk. Én úgy értékelem, és ez fontos, hogy az idei szezonban a szurkolás minősége jó irányba mozdult el.

– Szombaton egy igazi derbi következik, hiszen a Falco KC lesz a vendég. Meglesz a telt ház?

– A szombathelyi szurkolók megtöltik a vendégszektort, a mieink meg a sajátjaikat. Csütörtök kora délutánra ki kellett tennünk megtelt táblát, hiszen olyan gyorsasággal fogytak a héten a belépők.

