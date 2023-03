UTE–Nagykanizsai Futsal Club 5-7 (4-0)

Budapest. Jv.: Deme R.

NFC: Szőke R. – Kollár, Schuller, Szőke Á., Millei. Csere: Szabó Á. (kapus), Füzesi, Horváth E., Gyurcsányi, Szakmeiszter J.

Gólszerzők: Csernay (6.), Czerman (8., 9. – mindkettőt büntetőből), Gerhardt (13., 27.), illetve Millei (24.), Gyurcsányi (32., 37. – a másodikat büntetőből), Horváth E. (35.), Schuller (37.), Kollár (39., 39.). Kiállítva: Szőke Á. (NFC, 8.).

Lehengerlően kezdtek az alapszakaszban másodikként záró újpestiek, az első tíz percen belül két büntetőt is gólra váltottak, miközben a vendégeket egy kiállítás is hátráltatta. Az első félidőben a zalaiak nem tudtak számottevő ellenállást kifejteni, ám a fordulás után minden megváltozott. A szünetben a zalaiak rendezték soraikat, amit Millei Bálint gyors szépítő gólja is jelzett. Persze a helyzet még ekkor sem volt egyszerű az NFC számára, ám ez a találkozó is bizonyította, hogy futsalban – a jégkoronghoz hasonlóan – pillanatok alatt kicsúszhat akár a magabiztos vezetés is egy csapat kezéből. Az újpestiek a 27. percben még 5-1-re vezettek, ám ettől kezdve a lefújásig már csak kanizsai gólok születtek (Kollár egy percen belül kétszer is beköszönt), melyeknek hála a szép győzelem született.

Folytatás hétfőn (március 27.) 19 órakor a Mad Dogs Futsal ellen a Kanizsa Arénában.