A hétvégén tehát a Kanizsa Box Klub junior és ifjúsági versenyzőit követően a hazai amatőr ökölvívás krémje léphet szorítóba. Budapestről Erdei Zsolt ökölvívói mellett a KSI is képviselteti magát, valamint Kőszegről és Paksról is érkeznek bokszolók, egyben visszatér Nagykanizsára a zalaegerszegi Boxart Box Klub versenyzője, Baranyai József is. A kihívók közül szép számban érkeznek külföldről, horvát, osztrák és ukrán sportolók is szorítóba lépnek. A profik között egy magyar bajnoki övért valóban nagy harc ígérkezik, emellett amatőr és profi női meccsek is szerepelnek a programban.

A rutinos nagykanizsai ökölvívó, Detre Gábor budapesti ellenfelével csaphat össze, már az esti órákban, míg Kiss Balázs a Kőbánya Box Klub színeiben érkezik, hogy egy horváttal csapjon össze három menetben, 92 kg-ban a fő mérkőzés előtt. A gála csúcspontja a két fővárosi ismert bokszoló, Kovács "Pikkpakk" Gyula és Bánóczi Zoltán találkozója lesz, melyre előzetesen is kiemelt az érdeklődés. A gála nem csak az ökölvívó közösséget mozgatta meg, hiszen Kótai Mihály, Szikora István és Pityinger "Dopeman" László mellett Istenes Bence, valamint a nagykanizsai kötődésű Dietz Gusztáv is jelezte részvételét a rendezvényen. Az Aréna kapui 14 órától nyílnak, a program 15 órától veszi kezdetét, tudtuk meg a szervezők részéről Salamon Tamástól.