Nagykanizsai Futsal Club – Mad Dogs Futsal 4-7 (0-5)

Nagykanizsa, 120 néző. Jv.: Vass I.

Nagykanizsa FC: Szabó Á. - Kollár, Schuller, Gyurcsányi, Szakmeiszter J. Csere: Szőke R. (kapus), Füzesi, Horváth E., Fujsz R., Novák L., Millei.

Gólszerzők: Schuller (30.), Kollár (34.), Fujsz R. (37.), Millei (39.), illetve Fischer (6., 8., 33., 36.), Irimiás (7.), Gerebenics (12.), Miskei (15.)

Örömmel könyvelhette el mindenki, hogy a Nagykanizsa elérte a futsal NB II felsőházi rájátszását, mi több, a dél-zalaiak győzelemmel nyitottak egy hete az Újpest otthonában. Titkon egészen biztosan többen is a hasonló eredményes folytatásban reménykedtek, de idővel el kellett fogadni az első félidő menetében, hogy jó kis csapat a Mad Dogs. Igazi „vérebek” módjára amint megérezték, hogy fogást találtak ellenfelükön, bizony ki is használták lehetőségeiket. Komoly előnnyel fordultak tehát a második húsz percre, s ha a vendégek talán már kicsit zsebben is érezték a három pontot. Az mindenképpen a hazaiak javára írandó, hogy egy nyert félidőt azért abszolváltak. Pénteken a tabellán hatodik NFC Szombathelyre látogat, a jelenleg második Haladás VSE II vendégei lesznek Fujsz Richárdék.