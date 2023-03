FC Nagykanizsa - III. Kerület TVE 1-2 (1-1)

Nagykanizsa, 200 néző. Jv.: Bana.

FC Nagykanizsa: Borsi - Szabó P., Bence Sz., Kovalovszky, Varga - Godzsajev - Szilágyi, Szökrönyös, János N. (Béli, 65.), Lőrincz B. - Kószás (Kovács Gy., 73.). Vezetőedző: Gombos Zsolt.

Gólszerzők: Lőrincz B. (4.), illetve Tóth Z. (11., 60.).

A harmadik Nagykanizsa az ötödik, és több korábbi NB I-es játékost soraiban tudó fővárosiakat fogadta. Azonban a meccs pikantériáját nem ez adta, hanem az: az ősszel még a Kanizsa kapuját védő és a télen távozott Hajagos Tamás a III. Kerülethez igazolt. Vasárnap ő állt a vendégek kapujában, de gyorsan "fel is avatta" őt a korábbi csapattárs, Lőrincz Bence, aki nagy gólt lőtt. Nem sokáig tartott a hazai előny, mert a Kerület egy szép akció végén egyenlített. Mindkét oldalon voltak még nagy lehetőségek az első félidőben, de ezek kimaradtak. A második félidőben is támadott a hazai együttes, de egy kihagyás elég volt, hogy közelről Tóth Zoltán duplájával már a III. Ker. vezessen (1-2). A Nagykanizsa többet támadott, sőt a hajrában két ordító helyzete is volt, de nem sikerült az egyenlítés. Rangadót vesztett a dél-zalai csapat, amelynek tízmeccses hazai veretlensége ért véget, ami a 4. forduló óta tartott.

Gombos Zsolt: "Az első félidőben kapott gól ellenére a szünetben megdicsértem a csapatot, de azt mondtam, hogy ennél több kell és csúszni-mászni szükséges a siker érdekében. Viszont ez hiányzott, sőt az ellenféltől láttam ugyanezt... Ezért megérdemelt a Kerület győzelme, bár akadtak büntetőgyanús helyzetek is, de a síp néma maradt. Sajnálom, hogy megszakadt a szép sorozatunk."