Kelen SC–Technoroll Teskánd 2-2 (1-1)

Budapest, 100 néző, Jv.: Kakuk.

Teskánd: Pergel D. - Bekő, Bedő, Vert, Kovács Z. (Sipőcz, 80.) - Hetesi, Bagy R., Kiss Á. - Szabó, Bontó (Horváth J., 76.), Szinay. Vezetőedző: Pergel Attila.

Gólszerzők: Vass (29.), Babinszky (75. -11-esből), illetve Szinay (44., 88.).

A zalai csapatok közül elsőként a Teskánd lépett pályára szerdán, hiszen a Kelen Sc elleni mérkőzést már kora délután megrendezték. A zalaiak mindenképpen pontot, pontokat akartak szerezni, hogy bent maradási esélyeik megmaradjanak. Érdekes mérkőzést játszottak, melyen kétszer egyenlítettek, és mindkétszer úgy, hogy Szabó Martin beadása után Szinay Bendegúz érkezett a hosszú oldalon és nem hibázott. A pontszerzés megérdemelt mindenképpen.

Pergel Attila: „Az előző huszonhét fordulóban nem foglalkoztam a játékvezetéssel, de most meg kell tennem. Úgy érzem, ma nem voltak egyenlőek a feltételek. Befújtak ellenünk egy olyan büntetőt, amikor játékosunk érzésem szerint másfél méterre volt az ellenféltől. Onnan is fel tudtunk állni, fölényben játszottunk, és az utolsó öt percben már egykapuztunk.”

FC Nagykanizsa –ETO Akadémia 2-1 (1-1)

Nagykanizsa, 150 néző. Holzbauer.

FC Nagykanizsa: Borsi - Szabó P., Szanyi (Sági, 87.), Bence Sz., Varga D. (Józsa, 73.) - Kovalovszky - Szilágyi, Godzsajev (János N. 62.), Szökrönyös D., Lőrincz B. (Török, 87.) - Kondor K. (Kretz, 87.). Vezetőedző: Gombos Zsolt.

Gólszerzők: Szökrönyös D. (7.), Lőrincz B. (66.), illetve Sipőcz (9.).

Jól indult kanizsai szempontból a találkozó, hiszen nem sokkal a kezdés után Szökrönyös egy szép szóló után megszerezte a vezetést, de szinte azonnal válaszoltak a győriek. Az újabb helyzetek elmaradtak mindkét oldalon. A második félidőben már többet szorongatott a Kanizsa, és Szabó Patrik szabadrúgása után Lőrincz B. fejelt a kapuba, hogy aztán az ETO egy kapufával válaszoljon. A mérkőzés tehát még nem volt megnyerve és érezte a házigazda is, hogy túlzottan nem nyílhat ki. A kontrái végig veszélyesek voltak, a végén Szilágyi lőtt egy kapufát. Az FC Nagykanizsa hozta a kötelezőt, és fontos három pontot szerzett.



Gombos Zsolt: „Amire számítottam, ez egy kemény, férfiak küzdelem volt. Jó csapat volt az ellenfelünk, amely labdabiztos és technikás labdarúgókból áll. Ám, mi is azok voltunk és a rutin felénk billentette most a mérleg nyelvét. A legfontosabb most az volt, hogy nyerjünk.”