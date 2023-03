ZTK FMVas – Ajka Kristály 8:0 (3792:3382)

Zalaegerszeg. Szuper Liga, férfi mérkőzés.

Eredmények (elöl a hazaiak, vastagon szedve a pontszerzők): Fehér Z. 664 – Fodor 572, Gombos 590 – dr. Tóth Z. 578, Járfás Sz. 657 – Kovács G. 565, Pintér 666 – Lendvai 588, Kakuk 641 – Magyar 532, Farkas Á. (Borsos) 574 – Tóth L. 553.

A szerény képességű vendégek ellen gálázott a hazai csapat. A találkozó első körében a házigazdák három meccspontot szereztek, és több mint 200 fás előnyre tettek szert. A mérkőzés gyakorlatilag itt már eldőlt, de a folytatásban is jól teljesítettek a zalaiak, és kis híján új csapat pályacsúcsot dobott a házigazda. A ZTK FMVas-nál a fiatalok is pályára léptek. Nemes Attila már a mérkőzés előtt is sérült volt, Farkas Ádám viszont játékközben sérült meg.

Ifjúsági: ZTK FMVas – Ajka Kristály 4:0 (1106:896). Egyénileg: Mazzag 584, Muszil 522.

Ferencvárosi TC – ZTE ZÁÉV 5:3 (3242:3235)

Budapest. Szuper Liga, női mérkőzés.

Eredmények (elöl a hazaiak, vastagon szedve a pontszerzők): Tóth A. 540 – Airizer 567, Heimann 524 – Végh-Soltész 534, Sinka 541 – Gál 539, Nagy B. 506 – Csurgai 515, Hári 571 – László 562, Hegedüs 560 – Sabján 518.

Az éllovas, pontot sem vesztett fővárosiak otthonában nagyon közel állt a bravúrhoz a ZTE ZÁÉV TK. A vendégek taktikája az volt, hogy az első sorban három pontot szerezzenek, és fa előnyre tegyenek szert. A tervet majdnem sikerült megvalósítani. A második sorban dobók szintén nagy csatát vívtak és a zalaiak többször eldönthették volna a találkozót. A Ferencváros jól kihasználta a döntő szituációkban a vendégek hibáit. A ZTE ZÁÉV játékosai csak maguknak tehetnek szemrehányást, hogy kihagyták a nagy bravúr lehetőségét.

Ifjúsági: Ferencvárosi TC – ZTE ZÁÉV 4:0 (1028:1004). Egyénileg: Koczfán 503, Fábián 501.