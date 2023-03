A hétvégén az U18 és U20 korosztály atlétái gyűltek össze a budapesti BOK csarnokban. A Zalaszám-ZAC versenyzői több egyéni csúcsot értek el az országos megmérettetésen. A sérülésből visszatérő Röszler Dóra egyéni csúccsal fejezte be a versenyt, ami most Kámán Ferenc tanítványának a bronz­éremre volt elég. Egyéni csúcsok is születtek a fiú dobóatlétáknál, és az éremhez is közel voltak az egerszegiek.

Ennél is szebben sikerült a bajnokság a Keszthelyi VDSE atlétájának, Kusztor Virágnak. A Balaton-partiak sportolója két aranyérmet is szerzett: hármasugrásban 11,93 méterrel lett győztes, távolugrásban pedig 556 centiméterrel állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára. Edzője, Csikós József edző annak is örült, hogy tanítványa két év betegséggel eltelt idő után tért vissza a pályára, és ilyen remek eredménnyel rukkolt ki.

Röszler Dóra

Forrás: ZH-archív

A zalai atléták eredményei. U20. Nők. 60 m: 5. Kovács Anna (Zalaszám-ZAC) 8,08. 60 m gát: 3. Röszler Dóra (Zalaszám-ZAC) 8,94 (egyéni csúcs). Távolugrás: 1. Kusztor Virág (Keszthelyi VDSE) 556. Hármasugrás: 1. Kusztor Virág (Keszthelyi VDSE) 11,93. Magasugrás: 6. Bali Krisztina (Zalaszám-ZAC) 157. 1500 m: 8. Farkas Réka (Keszthelyi VDSE) 5:12:44 (egyéni csúcs). Férfiak. Súlylökés: 7. Kerkai Bence (Zalaszám-ZAC) 12,23 (egyéni csúcs). Távolugrás: 8. Helter Dániel (Keszthelyi VDSE) 577.

U18. Nők. 60 m: 8. Bognár Emma Zsófia (Zalaszám-ZAC) 8,17. Magasugrás: 8. Magyar Dorka (Zalaszám-ZAC) 150. 4x200 m: 7. Zalaszám-ZAC (Káldi Panna, Bognár Emma Zsófia, Király Kira, Gyenese Zsófia) 1:49,73. Férfiak. Súlylökés: 4. Mózer Benedek (Zalaszám-ZAC) 13,52 (egyéni csúcs), 5. Kovács Lőrinc (Zalaszám-ZAC) 13,18 (egyéni csúcs).