Maradva az eddigi 22 fordulónál. A bajnokság első harmadát minden kétséget kizáróan jól teljesítette a ZTE FC, hiszen 15 pontot szerzett ebben a szakaszban és az ötödik helyen állt. Tulajdonképpen a második 11 mérkőzéses szakasz sem maradt el ettől sokkal, hiszen az egerszegiek 12 ponttal gazdagodtak, ami pillanatnyilag a 8. helyezéshez elég. Ha lenne még három pontjuk, éppen ötödikek lennének.

Ezek persze csak számok, a mutatott játék alapján lehetne több pontja is a ZTE FC-nek. S ne feledjük, a Magyar Kupában ott van a csapat a legjobb négy között. Két kifejezetten jól sikerült találkozó után (győzelem bajnokin a Fehérvár ellen, majd meggyőző siker a kupában Mezőkövesden) a múlt szombati Paks elleni játék - mondjuk így - a 3-1-es vereséggel valahogy nem jött össze... A Honvéd tavasszal 6 pontot gyűjtött, egy hete viszont 3-1-re legyőzte a Puskás FC-t. Érthető, hogy bizakodnak a kispestiek, akik viszont továbbra is kieső helyen állnak. Nem kellemes helyzet..

Ami a két együttes szezon során lejátszott eddigi két mérkőzését illeti, a nyitányon a ZTE FC 1-0-ra nyert a Bozsik Arénában, majd októberben Zalaegerszegen a kispestiek 2-0-ra győztek. Az volt az a találkozó, amikor Ricardo Moniz, a ZTE FC vezetőedzője egy rövid időre - a vendégszektorból érkező rasszista megnyilvánulás miatt - lehívta a pályáról csapatát. A zalai szakvezetőt eltiltották, a Honvéd büntetést kapott. Ez az emlék biztosan ad majd pikantériát a szombati összecsapásnak...

Ricardo Monizt kérdeztük az újabb találkozó előtt.

- Van-e konklúziója a legutóbbi, Paks elleni mérkőzésüknek, amit esetleg hasznosíthatnak?

- Azt a következtetést mindenképp levonhatjuk belőle, hogy eddig, ha egy héten három mérkőzést játszottunk, a harmadikat mindig elveszítettük - állapította meg a holland szakvezető. - Amikor három mérkőzést játszol egy héten belül, akkor minden apró részletnek stimmelnie kell. A fáradtság nem lehet kifogás, mert tudjuk, hogy az európai porondon sokan játszanak ebben az ütemben. A góloknál nem voltunk elég fegyelmezettek hátul, Szendrei betegsége miatt hiányzott és Tajti is csak félidőt tudott játszani.

- A Honvéd nehéz helyzetben van, de menekülni próbál, hiszen legyőzte a Puskást. Milyen ellenfélre számít és milyen harcmodorra lesz szükség az eredmény érdekében saját csapatától?

- Láttam a Honvéd múlt heti mérkőzését, habár a Puskás dominált, három fejesgóllal a Honvéd tudott nyerni. Sokat gyakoroltuk a héten a védekezést, kulcsfontosságú lesz az, hogy szombaton szervezettek legyünk hátul.

- Kikre számíthat szombaton a keret tagjai közül? Manzinga nem volt a keretben a legutóbbi három mérkőzésen. Mi történt vele?

- Sajnos több játékosunk is betegeskedett a hét folyamán, ami megnehezítette a felkészülést, emellett Bedi Bence és Klausz Milán felépülése is hosszabb időt vesz igénybe. Manzinga is betegséggel küszködött, és volt olyan bajnoki, hogy a kihagyása mellett döntöttünk a klubbal. Továbbra is pozitívak maradunk és bízunk benne, hogy szombatra már játékra készen fognak állni azok a játékosok, akiknek a héten edzést kellett kihagyniuk.

Friss hír, hogy az MLSZ közzétette a MOL Magyar Kupa elődöntőinek pontos időpontjait. A ZTE FC április 4-én, kedden, 20 órától lép pályára a ZTE Arénában, amikor a Puskás FC-t fogadja. Elővételben a jegyek már elérhetők, a bérletesek számára pedig ingyenes lesz a belépés a kupatalálkozóra.