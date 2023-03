A Zalaszám-ZAC alapvetően utánpótlás-nevelő egyesület, de fontosnak tartják, hogy olyan példaképek is sportoljanak, akik munkájukkal öregbítették a klub hírnevét. A fiatalok között is lehetnek ilyenek, hiszen Muszil Ágnes, Nagy Pálma és Röszler Dóra, a Zalaszám ZAC sportolói húzhatják a többieket magukkal. Ám figyelni kell azokra is, és figyelnek is a klubnál, akik több évtizedes eredményeikkel példaként szolgálhatnak a fiatalok előtt. Góczánné Tóth Zsuzsanna mindenképpen az a sportoló, és edző, aki mindezt megtestesíti. A mostani országos bajnokságon - tovább gyarapítva korábbi bajnoki címeinek számát - a W65-ös korosztályban 60 méteres és a 200 méteres síkfutásban bajnoki aranyérmet szerzett. Edzője: Góczán István.