Pénzügyőr SE–FC Nagykanizsa 3-2 (2-0)

Budapest. Jv.: Décsi.

FC Nagykanizsa: Andor – Balassa D., Németh P., Molnár II Re., Szokol D., Sóstai, Pintér D. (Molnár I Re.), Gergelics, Szollár, Szabó Zs., Nagy-Fáró.

Gólszerzők: Mirzai (18., 56.), Molnár Ró. (27.), illetve Nagy-Fáró (62.), Szollár (82.)

Az ötödik kanizsaiak nem alaptalanul reménykedtek a tavaszi kezdésük sikerességében, hiszen hat ponttal előzték meg a Pénzügyőrt a tabellán, de az idénykezdés alaposan rányomta bélyegét játékukra. A meccs kezdeti szakaszában a játék minden szegmensében elmaradtak az FC Nagykanizsa játékosai a várttól, a hazaiak vezetése, majd rá tíz percre esett második góljukat követően abban a szakaszban a túlélésért játszottak a kanizsaiak. A második félidő is úgy folytatódott, hogy akár még csúnya vége is lehet, viszont idővel rendezte sorait a kanizsai együttes. A teher nélküli játék egyszeriben megváltoztatta a koncentrációt, a szépítés után feljöttek a dél-zalaiak, s újabb találatuk egyben azt is jelentette, hogy vissza is tudtak jönni a mérkőzésbe. A találkozó utolsó harmadában már voltak helyzetei a nagykanizsai csapatnak is, s ha ezt a fajta lendületet hozzák hazai bajnokijukon a Pécsi VSK ellen, az jól jöhet ki, s pontokban is realizálódhat.

Benedek József: „Amennyiben fejben képesek leszünk összeszedetten a mérkőzésre koncentrálni, esélyünk lesz jó eredményt elérni hazai meccsünkön a hétvégi folytatásban.”