Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák–Magnetic Andráshida TE 0–2 (0–0)

Kiskanizsa, 50 néző. Jv.: Baranyai R.

Kiskanizsa: Szőke – Pesti, Petánovics, Kotnyek, Fülöp, Bilák, László (Kálcsics), Kiss J., Baranyi (Dara), Kovács D. (Jagarics), Füzesi. Játékos-edző: László Roland.

Andráshida TE: Tóth B. – Farkas F., Péhl B., Doszpoth, Kaprinai, Szabó P., Kovács M. (Kovács D.), Kotsis L. (Gortka D.), Kovács L., Kocsis M., Péhl K. (Gortka G.). Edző: Keszei Péter.

A két csapat találkozóján alacsony színvonalú, de küzdelmes játékot láthattak a nézők. A játék kiegyenlítettnek volt mondható, de a kapuk egyik oldalon sem kerültek veszélybe, sőt, elmondhatjuk, hogy az első játékrészben egyik csapat sem találta el még a kaput sem. Fordulás után valamivel élénkebb lett a játék, de a hazai támadások meddőnek bizonyultak, és igazi gólhelyzet kialakítása sem sikerült. A másik oldal se brillírozott, mígnem a 70. percben megítélt jogos büntető a vendégeket juttatta vezetéshez, majd egy kiskanizsai rövidzárlatot kihasználva két perccel később újabb találattal növelte előnyét az ATE, ezzel el is dőlt a három pont sorsa.

Gólszerzők: Doszpoth (11-esből), Kovács L.

Jók: senki, ill. az egész csapat.

Hévíz–Flexibil-Top Zalakomár 3-0 (2-0)

Hévíz, 70 néző. Jv.: Varga P. Hévíz: Dénes (Lucz) - Hetesi, Kustán, Meidl, Fehér, Nyári (Ötvös), Tóth I., Buza (Erdei), Nagy D., Karakai (Baki), Sebestyén (Lázár). Edző: Damina László.

Zalakomár: Tóth-Pajor - Fenyvesi, Takács Cs. (Tinó), Szőke, Takács D. (Molnár), Madarász Z., Madarász F., Nagy M., Mutter. Mészáros, Madarász Sz. Edző: Mutter Attila.

A mérkőzés első 20 perce eseményekben gazdagra sikeredett. A 6. percben Tóth I. jobb oldalról belőtt szabadrúgása kötött ki a jobb felső sarokban. A vendégeket nem fogta meg a bekapott gól, mivel két perccel később Takács ziccerbe került, de Dénes jó ütemben kifutva hárított. A 10. minutumban Karakai lőtt felső kapufát. Az ellentámadásból a hévízi védők könnyelműen büntetőt hoztak össze, azonban kapusuk védte Nagy M. 11-esét. A 20. percben a komári védők bizonytalanságát kihasználva Sebestyén labdát szerzett, kapura tört, első lövését Tóth-Pajor védte, de az ismétlést már nem tudta hárítani. A fürdővárosiak többet támadtak, de a vendégek részéről Nagy M. lőtt felső kapufát. Fordulás után Fehér szöglet utáni gólja eldöntötte a meccset a Hévíz javára. Az iram nem hagyott alább, a hévízi fiatalok azonban nem tudtak több gólt szerezni, a vendégek támadásai pedig kevés veszélyt jelentettek. Sportszerű mérkőzésen megérdemelt győzelmet aratott a Hévíz.

Gólszerzők: Tóth I., Sebestyén, Fehér.

Jók: az egész csapat, ill. Szőke, Mutter, Mészáros.

Zalaszentgrót–Police-Ola 5–0 (4–0)

Zalaszentgrót, 150 néző. Jv.: Kubicsek M.

Zalaszentgrót: Tóth Zs. – Pődör, Tóth D., Baráth, Gájer (Kiglics), Ferenczi, Horváth B., Csik (Molnár Zs.), Iberhart, Penczák, Horváth D. (Lampert). Edző: Jankovics Péter.

Police-Ola: Timbókovics – Igazi, Mikó (Darabos), Berkovics (Szekeres), Lukács, Kiss B. (Varga A.), Luter (Tóth D.), Cseke, Csiszár (Langer), Makovecz (Németh K.), Hajas (Papp L.). Edző: Konrád Péter.

Esélyeshez méltóan kezdett a hazai csapat, előbb Pődör egy lepattanót, majd Gájer Péter Tóth Dániel beívelését értékesítette alig tíz perc elteltével. Talán már itt el is dőlt a mérkőzés, de hogy kétség ne férjen hozzá, Ferenczi Dávid is beköszönt. A 26. percben Kubicsek játékvezető kiállította a vendégek kapusát, a megítélt szabadrúgást Penczák vágta a hosszú sarokba. A második félidő 15. percében Iberhart labdáját Ferenczi lőtte a kapuba. A Zalaszentgrót csatárának ezen a napon talán maradt egy-két gól a lábában, de a hazaiak úgy gondolják, ezeket a bajnokság következő mérkőzéseire tartogatja. Üde színfolt volt a szentgróti Molnár Zsombor bátor és határozott játéka, aki még nem töltötte be a 17. életévét.

Gólszerzők: Ferenczi (2), Pődör, Gájer, Penczák.

Jók: az egész csapat, ill. senki.

Kiállítva: Timbókovics (26., Police-Ola).

U19: Zalaszentgrót–Police-Ola 1–3.

Csesztreg–Szepetnek 2–0 (1–0)

Csesztreg, 100 néző. Jv.: Hegedüs M.

Csesztreg: Kiss Be. – Póczak (Magai), Szabó B., Lovrencsics, Biharvári (Szilágyi), Horváth R., Őri Cs. (Kiss Bá.), Nagy N., Őri M., Elek, Németh D. Edző: Tamás Tamás.

Szepetnek: Szekeres – Farkas R. (Kalányos), Bogdán, Pál, Szabó B., Dömötör, Déri, Bános, Koller, Orsós, Dömötörfy. Edző: Németh István.

A kora tavaszi időben két jól felkészített csapat kezdte meg a találkozót. A csesztregi fiúk már a mérkőzés elejétől átvették a játék irányítását, de lassan, néha körülményesen szövögették támadásaikat. A tartalékos vendégek összességében jól állták a sarat, de a jobb erőkből álló hazaiak két gólt rúgva, magabiztosan tartották otthon a három pontot.

Gólszerzők: Németh D., Nagy N. (11-esből).

Jók: Szabó B., Elek, Horváth R., ill. az egész csapat.

U19: Csesztreg–Szepetnek 3–0.

Tarr Andráshida SC–Szalai-Edelholz Zalalövő 1–3 (0–2)

Zalaegerszeg, 100 néző. Jv.: Major Zs.

Andráshida SC: Paksy – Szabó Be., Bakos (Nagy-Palócz), Szabó Ba. (Horváth B.), Czotter, Simon (Ábrahám), Pataky, László, Orbán (Hajdu, Szőke), Németh R., Fülöp. Edző: Dobos Sándor.

Zalalövő: Szemes – Gyenese, Csik (Bita), Bakó (Péter), Agg (Boncz), Horváth T., Bekes, Elek, Radics (Kellner), Cseresnyés, Földvári. Edző: Ostrom János.

Megérdemelt vendéggyőzelem.

Gólszerzők: László (11-esből), ill. Cseresnyés, Bakó (11-esből), Agg.

Jók: Szabó Be., ill. Gyenese, Elek, Cseresnyés, Agg.

Semjénháza–Kinizsi Gyenesdiás 2–1 (1–1)

Semjénháza, 150 néző. Jv.: Kiss N.

Semjénháza: Szakmeiszter – Novák (Dobri), Horváth P., Domján, Schuller, Körösi, Csongár (Kozári), Kapuvári, Bagó Bá. (Szalai), Pápai, Bakos (Bagó Be.). Edző: Kovács Imre.

Gyenesdiás: Takács – Zsiga (Bertók), Hegyi, Székács, Szekér (Fellner), Tarnóczai (Karancz), Kiss P. (Mikola), Bardon, Czafit, Csák, Orbán. Edző: Kocsis Norbert.

Küzdelmes, sportszerű mérkőzésen megérdemelt hazai győzelem született egy nagyon jól futballozó ellenféllel szemben.

Gólszerzők: Schuller (11-esből), Novák, ill. Czafit (11-esből).

Jók: Domján (a mezőny legjobbja), Horváth P., Schuller, Pápai, ill. Hegyi, Bardon, Karancz.

U19: Semjénháza–Gyenesdiás 0–1.