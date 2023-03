Az ítészek között az iskola igazgatója, Faller Zoltán is helyet foglalt. A viadalról szólva elmondta: már húsz éve működik a táncoktatás a falaik között, ma már a mindennapos testnevelés részeként tanulhatnak különféle mozgásformákat a diákok. A gyerekek nagy örömére 2014 óta házi táncversenyt is tartanak, melyen a tanulók egymás előtt mutathatják be tudásukat, és versenyzésre is lehetőség nyílik.

– A tanulóink szóló, duó és trió kategóriában indultak, ezúttal 32 műsorszámban mutatták meg tudásukat – folytatta. – A viadal fontos hozadéka, hogy csapatmunkában dolgozhatnak. Ezen felül a megszerzett tudás alapján szabad kezet is kapnak, hiszen megtervezhetik, milyen koreográfiákat állítanak össze. A 3., 4. és 5. osztályosok láthatóan sokat fejlődtek, egymást biztatva, segítve léphetnek előre.