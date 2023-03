A fiatalok két edző, Czenki Tamás és Horváth Sándor irányítása mellett végezték a kiszabott munkát: napi 80-120 kilométer országúti tréning mellett nem hanyagolhatták el a tanulást, de például a közös étkezésekre a menü elkészítéséből is mindenkinek ki kellett vennie a részét.

– Egy pihenőnapunk volt, akkor jártunk a tengerparton is, a szállásunktól, Sinj városától 35 kilométerre – mesélte a résztvevők egyike, az U17-es korosztályban versenyző Forgács Patrik. – Most voltam először a táborban, tavaly még nem kerültem be a keretbe, s úgy érzem, nem volt hiába a sok munka: jó erőben érzem magam a hétvégi szezonnyitó verseny előtt. Illetve jók voltak ezek a napok arra is, hogy a többiekkel kicsit jobban megismerjük egymást, igazi csapattá váljunk.

Az egyesület részéről Vámosi László elmondta: a résztvevőket „érdem szerint” válogatták az edzőtáborba. Fontos szempont volt ehhez a korábbi versenyeken, illetve az itthoni edzéseken nyújtott teljesítmény, de az iskolai előmenetel is. Nem is hiába: van olyan versenyző, aki a tavalyi táborban rossz osztályzatok miatt nem lehetett ott, azóta viszont javított, s így az idei keretbe már bekerült.

– A mi szintünkön ritka, hogy a gyerekeknek csak az edzésre, a táplálkozásra és a regenerációra kell figyelniük, biztosak vagyunk benne, hogy ennek a hozadékát látni fogjuk majd a versenyeken.

A ZKSE több tagja a hétvégén osztrák viadalon indítja a szezont, míg Bruchner Regina a magyar junior válogatottal Svájcba utazott, ahol világkupa-versenyen áll rajthoz.