A korábbi 23 meccsből a magyarok 13-at, a bolgárok ötöt nyertek meg, ötször döntetlen született, ám a magyar labdarúgó-válogatott utoljára 48 évvel ezelőtt győzte le hazai pályán a bolgár csapatot. Legutóbb - 3 éve - Szófiában nyertek a mieink 3-1-re, szintén Marco Rossi szövetségi kapitány vezetésével.

Hétfőn este, a G-csoport mérkőzésén a következő kerettel szállt harcba mintegy 60 ezer néző előtt a magyar válogatott:

Kezdőcsapat: Dibusz – Lang, Orbán, Szalai A. – Bolla, Nagy Á., Vécsei, Kerkez – Szoboszlai, Ádám, Sallai. Szövetségi kapitány: Marco Rossi.

Cserék: Demjén, Hegyi, Ferenczi, Mocsi, Nego, Kalmár Zs., Kleinheisler, Gazdag, Csoboth, Varga B., Németh A., Botka.

A bolgár kezdőcsapat: Naumov – Sztojanov, Antov, Galabov, Markov – Petkov, Gruev, Karabeljov, N. Iliev – Deszpodov, Delev. Szövetségi kapitány: Mladen Krsztajics.

Cserék: Djulgerov, Vutszov, H. Petrov, V. Popov, Ruszev, Kirilov, Sopov, P. Hrisztov, Jordanov, Mincsev, F. Krasztev, I. Iliev.

A magyar csapat a 7. percben szerezte meg a vezetést egy szögletet és Szoboszlai betörését követően Vécsei Bálint közelről lőtt góljával - tulajdonképpen az első helyzetét rögtön gólra váltották a mieink, 1-0.

A 13. percben Ádám Martin veszélyeztetett távoli lövéssel, a bolgár kapus hárított.

A 22. percben Szoboszlai jobb oldali beadását követően Bolla lőtt mellé 12 méterről, ez is nagy helyzet volt. Mezőnyfölényben és veszélyesen játszott a magyar csapat, a 23. percben a bolgár 16-oson belüli lehetséges kezezés miatt a magyaroknak megítélendő büntetőt is vizsgált a VAR (végül nem állapítottak meg szabálytalanságot).

A 24. percben Szoboszlait buktatták, mintegy 26 méterről ő végezte el a szabadrúgást - és óriási bombagólt ragasztott a bal felső sarokba, 2-0.

Szoboszlai és Sallai gólöröme

Fotós: Csudai Sándor - Origo

Sallai a 30. percben a 16-osnál elesett a bolgár védő hathatós közreműködésével, a török játékvezető azonban nem találta szabálytalannak a mozdulatot.

Továbbra is nyomás alatt tartotta a bolgár kaput a magyar válogatott, a 39. percben Szoboszlai nagy szólóját követően végül Ádám Martin gurított a jobb alsó sarokba, megszerezve saját második és a magyarok harmadik gólját, 3-0.

A félidő végén egy magyar beadás után újra bolgár kezezést vizsgált a VAR, de ezúttal sem ítélt 11-est a játékvezető.

Az első félidő tehát óriási magyar fölényt hozott, látványos, élvezetes játékkal minden pozícióban a bolgárok fölé nőtt csapatunk, veszélyes bolgár helyzet nem is alakult ki a játékrészben.

Folytatódott ez a sorozat a második félidőben is, az 58. percben például Sallai közeli bombáját bravúrral védte a bolgár kapus. Ebben az időpontban kapura tartó lövésből a statisztika szerint egyet sem tudott felmutatni a bolgár csapat, a magyarok azonban már 8-szor veszélyeztették ellenfelük kapuját és összesen 12 lövéssel szorongatták a bolgár védelmet.

Az 59. percben cserélt Marco Rossi, Ádám Martint Varga Barnabás váltotta.

Aztán a 63. percben a bolgárok is villantak, Sztojanov lőtt 15 méterről, a védőn megpattanó labda a kapu mellé zúgott, majd a szöglet után meglett az első kaput eltaláló bolgár lövés is: Dibusznak kellett védenie.

Ezzel együtt változatlanul dinamikus játékkal dominált a magyar csapat az egyébként sportszerű mérkőzésen, a sárga lapos figyelmeztetést például továbbra sem kellett kiosztania a török bírónak.

Valamelyest nőtt a bolgár nyomás is, a 67. és 68. percben egymás után két szögletet is rúghattak a vendégek, a másodiknál némi zavar is támadt a magyar védelemben.

A 72. percben a 16-os előtt Nagy Ádám lövését blokkolták a bolgár védők, majd Rossi kettős cserével igyekezett élénkíteni csapatát: Nagy és Sallai helyére Kleinheisler és Csoboth érkezett a pályára.

Szoboszlai a 77. percben szabadrúságból kanyarított a kapu elé, de a bolgár hálóőr lehúzta a labdát, az ellentámadásból pedig a bolgárok kiléptek ugyan, de Dibusz tisztázott a 16-oson kívül - és amúgy is lest jelzett a játékvezető.

Szoboszlai Dominik

Fotós: Csudai Sándor - Origo

Veszélyes támadást is vezettek a bolgárok, mégpedig a 80. percben: Ruszev indítása után Kirilov lőtt egy kicsit megkésve a kapu előtt, így Orbán odaért, a szöglet azonban már nem okozott gondot a magyar védelemnek.

Kicsit nyugalmasabb percek következtek, mígnem a 86.-ban egy éles bolgár középre adás miatt zúgott fel a hazai közönség - végül a kapu előtt veszélytelenül gurult el keresztben a labda. A 86. percben aztán Vécseit Kalmár Zsolt váltotta a pályán, majd 2 perccel később Nego beadásából alakult ki helyzet a bolgár kapu előtt, a 89.-ben pedig szintén Nego kapura is lőtte a labdát - a bolgár védő a gólvonalról mentett.

A magyar válogatott végig kézben tartotta és irányította a mérkőzést, sokkal látványosabb, dinamikusabb és veszélyesebb futballt mutatott be, mint a bolgárok, így a győzelem teljesen megérdemelt. Élvezetes, sportszerű, jó hangulatú mérkőzésen múltuk felül a bolgár válogatottat, és bár az első félidő után már nem nőtt a különbség, a magyar csapat a teljes játékidő alatt lényegesen jobban teljesített ellenfelénél. Az Eb-selejtezőn tehát: Magyarország-Bulgária: 3-0.