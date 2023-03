Szépen fejlődik a ZTE SKK mint klub, hiszen az alapító Somogyi Péter mellett ma már azok a tanítványai is felsorakoztak mellé, akik annak idején nála kezdtek el lőni. Maga az elnök Somogyi Péter is még fiatalember, akinek a szisztematikus munkája most már kezd beérni. Az Európa-bajnoki bronzéremmel büszkélkedő Somogyi Péter a tavalyi kairói világbajnokságon a férfi légpuskás csapattal a negyedik helyen zárt.

A hazai válogatók után ismét utazhat a tallini Eb-re, de már nem egyedül: két tanítványa, Kálmán Bálint és Varga Botond is bekerült az utazók közé, akik a junioroknál indulhatnak. Amikor meglátogattuk a kis csapatot még az elutazás előtt (a fiúk már hétfőn útra keltek, edzőjük csütörtökön), Somogyi Péter azzal kezdte , hogy a hazai válogatókon sikerült kivívni az indulás jogát. Arra is büszke, hogy a ZTE SKK-ból még további hatan (Havasi Ferenc, Horváth Tamás, Tankovics Tamás, Csókási Tibor, Benedek Ágnes és Szabó Marcell) is bekerültek azon kategóriánkénti tíz sportlövő közé, akik közül kiválasztották az Eb-re utazókat.

– Nagyon örültem annak, hogy végül hárman utazhatunk – említette az egy személyben edző és elnök Somogyi Péter. – Ez sokkal nagyobb öröm nekem, mint a saját kijutásom. Én azért már benne vagyok ugyanis ebben a körforgásban, Botond és Bálint pedig most kezd még csak befele jönni, hogy így fejezzem ki magam. Csak egy valamit sajnálok: nem egyszerre utazunk Tallinba.

Az élményt viszont biztosan megbeszélik majd közösen. Például Varga Botonddal, akinek ez lesz az első Európa-bajnoksága, amin indulhat. Ám az, hogy miként lett sportlövő, érdekes történet.

– Hét éve lövök, ami onnan jött, hogy előtte imádtam a lövöldözős videójátékokat – mesélte Varga Botond, amikor erre is rákérdeztünk. – Innen körülbelül tíz háznyira lakom, onnan pedig már nem volt nehéz megtalálni a lőteret... Szerencsére folyamatosan fejlődtem, s most is a megkapott edzésterv szerint készülünk az Eb-re. Ugyanis nem csak lövöldözünk a világba... A felkészülés nemcsak ebből áll, hanem más feladatokból is, ezekre oda kell figyelni. A junior légpuskások között indulok, jó lenne bekerülni a legjobb nyolc közé, de tudom, hogy ez mennyire kemény feladat lesz.

Kálmán Bálint ebből a szempontból már rutinos versenyző. Tavaly már indulhatott az ifjúsági és a junior Eb-n, mi több, az ificsapattal aranyérmet szerzett, a juniorokkal pedig bronzot.

– Tallinban három számban indulok, egyéniben, csapatban és vegyes párosban – említette Kálmán Bálint, aki azt is elárulta, melyik számban vár kiugró eredményt. – Jó lenne kiugró eredményt elérni, a vegyespárosunk nagyon jónak tűnik Ferik Csillával, aki nagyon jól lő. Ha tudjuk hozni azt, amit tudunk, a döntőbe lehet kerülni, de mindegyik verseny más, és nagyon jók az ellenfelek is.

Somogyi Péter szerint fejben kell nagyon összeszedettnek lenni, és fizikálisan is. Számára a tét az olimpiai pontok szerzése, amivel az Európa Játékokra lehet kvalifikálni.

– Egy Európa-bajnokságon, és általában minden versenyen, mindenre kell figyelni. Szerencsére a lehető legjobb fegyverrel lőhetünk mind a hárman, szerintem ezzel nem lesz gond. Az, hogy végül mi sül ki ebből, előre mindig megjósolhatatlan. Egy döntőbe jutásban már bármi benne van, de persze addig el is kell jutni... – jegyezte meg Somogyi Péter.