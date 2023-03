Két héttel ezelőtt a fedett pályás szezont fejezték be a Zalaszám-ZAC atlétái, most pedig már az egész téli versenyszezonnak a végére értek. Az U18-as és az U20-as téli dobóbajnokságot Veszprémben rendezték meg, ahol az ifjúsági és junior korú dobóatléták szerepeltek. Az, hogy a magyar fiatalok korosztályaikban a nemzetközi mezőnyben is az élen járnak, mi sem jobb példa erre: az U20-as korosztályban a kalapácsvető Csekő Miklós (VEDAC) 78,04 méteres dobásával az U20-as világranglista élére ugrott, a lányoknál Viszkeleti Villő (Dobó SE) a 63,73 méteres egyéni rekordjával szintén az idei legjobb U20-as eredményt mutatta be a világon.

A Zalaszám ZAC fiataljai pedig a diszkoszvetők között jeleskedtek. Az egerszegi fiatalok 2 érmet hoztak haza, emellett pedig értékes helyezéseket is elértek.

Diszkoszvetés, U18. Fiúk: 2. Mózer Benedek (Zalaszám-ZAC) 47,33, 4. Kovács Lőrinc (Zalaszám-ZAC) 40,22. Diszkoszvetés, U20. Leányok: 3. Molnár Loretta (Zalaszám-ZAC) 32,84 (egyéni csúcs). Fiúk: 6. Czigány Levente (Zalaszám-ZAC) 41,55. Az egerszegi fiatalok edzője Bognár Szabolcs.