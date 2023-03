A veszprémi viadalon nemcsak felmérhették az úszók, hol tartanak a felkészülésükben, de már szintidőket is úszhattak a későbbi országos bajnokságokra. A ZÚK fiataljai közül is már többen sikeresen teljesítettek szinteket és nem kevés érmet is hazahoztak zsákjukban.

A 400 m-es gyorsúszásban Nett Vivien (2006 és idősebbek) megszerezte a 2. helyezést. Ez a versenyszám további szép sikereket is hozott, hiszen a 2008-as évjáratban Nagy Napsugár a 3. helyen végzett, majd a 2010-ben születettek közül Kézsmárki Hanna iratkozott fel a bronzérmesek listájára. A 2011-esek között Hamusics Cecília újabb ezüstéremmel gazdagította a zalaegerszegi érmesek listáját. Végül a 2012-ben születettek közül Sándor Sarolta a 3. helyet harcolta ki.

Az 50 m-es leány pillangóúszásban Markó Sarolt (2009 és idősebbek) bronzérmes lett, majd a 2014-esek közül Besenczi Hella nyakába került az aranyérem. A 200 m-es vegyesúszásban Nett Vivien 3. helyezésének örülhettek az ZÚK csapatának tagjai, és Besenczi Hella újabb aranyérmének is.

Következett a 100 m pillangó, melyben Leviczki Hana Giselle ezüstérmet zsebelt be, hogy mögötte a 3-6. helyeken klubtársai végezzenek ebben sorrendben: Nagy Napsugár, Belső Fanni, Aouich Meryem Paksa Borbála.

A 800 m-es gyorsúszásban ismét egymást követték az egerszegi lányok, itt a 2. helyezést Nagy Napsugár hozta el, Nett Vivien pedig a bronzérmet zsebelte be. A 2011-es korosztályban Hamusics Cecília, a 2012-esben pedig Sándor Sarolta hozta el az ezüstérmet, míg a 2013-asok közül Besenczi Hella immár a harmadik aranyérmét szerezte meg. Ebben a versenyszámban az egerszegi fiúk is beléptek az éremszerzők sorába Balog Áron révén, aki 2. helyen csapott célba.

További értékes pontszerző helyeken végzett még - a fentieken kívül - Balogh Adél, Besenczi Liána, Horváth Réka, Markó Sarolt, Nagy-Selmeczy Bulcsú, Németh Luca és Varga-Soós Emma.