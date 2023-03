Zalakerámia ZTE KK - Atomerőmű SE Paks 81-78 (26-21, 15-17, 14-30, 26-10)

Zalaegerszeg, 1460 néző. Jv.: Tőzsér, Makrai, Major.

Zalakerámia ZTE KK: Trice 5/3, O’Reilly 13/3, Polster A. 11/9, Ostijic 10, Smith 21/6. Csere: Rakicevic 13/3, Keller I. 6/6, Csuti 2, Németh Á., Zsíros. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec.

Paks: Pajor, Edwin 14, Atkinson 16, Eilingsfield 11/3, Buckingham 10/3. Csere: Frank 6/6, Grubor 6/6, Kovács Á., Taiwo 2. Vezetőedző: Csirke Ferenc.

Kipontozódott: Smith (40.).

A múlt heti, szintén hazai pályán megvívott, Falco KC elleni vereséget követően a Zalakerámia ZTE KK újból idehaza próbálta begyűjteni az újabb, nagyon fontos győzelmet. Azért is volt nagy jelentőségű a szombat esti találkozó, hiszen egy hazai siker már előrevetítené a legjobb négy közé kerülést az alapszakasz végére. A Paks hasonló cipőben járt, annyi különbséggel, hogy számára még amiatt is kellenek a győzelmek, nehogy kicsússzon már az első nyolcból, ugyanakkor akár még az első négy közé is beférkőzhet. Persze, csak akkor, ha a ZTE KK a szombatival együtt a hátralévő mindhárom mérkőzését elbukná...

Erről persze hallani sem akarnak Zalaegerszegen! Viszont azt is tudták, hogy elképesztően kemény meccs ígérkezik szombaton, talán emiatt is, egy percen belül öt rádobásból sem tudott a hazai csapat betalálni, amit fogunk rá a kezdeti idegességre. Aztán O'Reilly dobott triplát, hogy meglegyen az első hazai kosár is. A paksiaké egy jó légiósokból álló csapat és van egy Eilingsfeld Jánosuk is, aki a magyar válogatott stabil tagja, tehát jogos volt az óvatosság hazai részről. A fiatal Polster Attila talált be kétszer is távolról, ezzel 13-7-re lépett el a ZTE KK. Hiába jött a paksi időkérés, jött a harmadik Polster-tripla is, szóval, kezdésnek jól megszórta a ZTE a Paksot. Jöttek az idézőjeles "második sorok" (cserék, természetesen...), de ez sem változtatott semmit a lényegen. Az egerszegiek magabiztosan vezettek (24-13), de korai lett volna hátradőlni. Ebben a Paksban ugyanis bőven megvolt az a fajta minőség, hogy itt, ezen a ponton még véletlenül se adja fel. Nem is tette. Zárkózott a tolnai együttes olyannyira, hogy a mérkőzés 16. percében Frank triplájával feljött egy pontra (33-32). Megint elkezdtek kimaradni a zalai lehetőségek, erőltetett volt néha a hazaiak játéka, ami rányomta a bélyegét erre az időszakra. A biztos vezetés után lett teljesen szoros a mérkőzés, ami érezhetően elbizonytalanodást okozott a hazaiak játékában. Egy pozitívum volt ebben, hogy csak egyszer, egy pillanatra engedte át a vezetést a ZTE KK az ellenfélnek, amit gyorsan visszavett (41-38).

Innen következett a második húsz perc és nem mondhatni, hogy nyugodt hangulatban teltek a percek. A hazai csapat kapott technikait reklamálásért, ami után újra egy pontra jött fel a Paks (46-45), és megint minden kimaradt hazai oldalon, amit sokan már bent láttak a kosárban… Beállt a mérkőzésen az az időszak, amikor inkább küzdelmesnek volt nevezhető a játék és felváltva vezettek a csapatok, hogy aztán a Paks jöjjön ki jobban ebből (52-56). Nem játszott jól a ZTE KK, sokszor erőlködésbe ment át a túlzott bizonyítási vágy. A másik oldalon Edwin jött bele, nem jöttek a hazai hármasok, így kezdett nőni a különbség, persze nem annyira, hogy behozhatatlan legyen (52-58). A probléma akkor kezdett komoly lenni, amikor a játékvezetői hármas videózás után ítélt meg egy sportszerűtlen hibát a zalaiak ellen és még egy hármassal is büntetett a Paks (52-63). A harmadik negyedben 30 pontot szerzett a Paks és csak 14-et a házigazda és a játék képe alapján inkább már a vendégeknek állt a zászló. A hazai közönség a játékvezetők ellen tüntetett, de inkább az volt a gond, hogy a ZTE KK elvesztette a fonalat.

Az, hogy ebben volt-e szerepe a játékvezetők ítéleteinek, ebben nem foglalnánk állás. Amikor Grubor bedobta második hármasát (55-71) ki lehetett jelenteni, hogy nyerésre áll a Paks. Rakicevic egy hármassal hozta vissza csapatát tíz pontra (64-74), ám még csikorgott a hazai gépezet… Aztán jött a feltámadás! Nem volt vissza négy perc, amikor Trice és Smith is hármast dobott és már csak 3 pont lett a különbség (73-76). Paksi időkérés következett és egerszegi egyenlítés Smith kettő plusz egy pontja után (76-76). Rakicevic vette vissza a vezetést, a Paks hibázott (80-78), kétszer is videóztak a sípmesterek az utolsó fél percben, de nyert a ZTE KK.

Méghozzá úgy, hogy szinte már kicsúszott a kezéből a meccs, de feltámadt, amiben közönsége is segített.

Nyilatkozatok:

Sebastjan Krasovec: - Ahogy vártuk nagyon nehéz meccset játszottunk és tudtuk, hogy a Paks minőségi együttes. Nagyon büszke vagyok a csapatra. A szezon során sokszor megkaptuk, hogy szerencsénk volt, vagy kifogásokat hallottunk, miért nyertünk... Mindig egy csapat nyer, ma például azzal, hogy óriásit küzdöttek a játékosaim, amiért nagyon büszke vagyok rájuk. Szóval lehet bármit mondani, a győzelem, az győzelem. Remélem, hogy mostantól nagyobb tiszteletet kapunk.



Csirke Ferenc: - Gratulálok a ZTE-nek. Vissza kell néznem majd a mérkőzést hideg fejjel. Én úgy érzem semmi nem indokolta a 24-13-as hazai faultarányt. Ettől függetlenül meg kellett volna tartanunk a 15 pontos előnyünket. Nekem kicsit furcsa volt a negyedik negyed. Harmincöt percig uraltuk a mérkőzést, jól játszottunk, de 19 eladott labdával nem lehet nyerni...