Összességében – igazodva a korábbi évek „trendjéhez” – télen nincs nagy mozgás a csapatoknál, ami ezúttal is igaz volt. Leginkább ott változtattak, ahol szükséges volt. Ami megfigyelhető, hogy továbbra is nagy a szomszédos országok csábító ereje, főleg Ausztriáé, hiszen több, a megyei bajnokságban szereplő csapattól – akár húzóemberek is – távoztak a télen a „sógorokhoz”.

Az ő pótlásukat mindenképpen szerették volna csapataik megoldani, de az majd a tavasz során derül ki, hogy mindez mennyire volt sikeres. Az éllovas Csesztregnél ugyan csak egy távozó és egy érkező volt, mégis erősödött a keret. Féléves kihagyás után visszatérhet tavasszal Kiss Bálint, továbbá Gergő Áron és Szabó Kornél. A második Semjénházánál inkább távozók voltak, a harmadik Zalaszentgrót együttesénél ugyanazzal a kerettel folytatják a tavaszi sorozatot, mint amivel az őszit abbahagyták.

Kettő csapatnál történt edzőváltás. Gyenesdiásra visszatért a korábbi sikeredző, Kocsis Norbert. A Magnetic Andráshida TE-nél pedig Keszei Péter ül le a kispadra.

Csesztreg KSE

Érkezett: Szilágyi Roland (Letenye). Távozott: Kovács Bence (Letenye).

Edző: Tamás Tamás.

Semjénháza

Érkezett: Bagó Benedek (FC Nagykanizsa). Távozott: Szakmeiszter János (abbahagyta), Millei Bálint (Csurgó).

Edző: Kovács Imre.

Zalaszentgrót VFC

Érkezett: –. Távozott: –.

Edző: Jankovics Péter.

Szepetnek

Érkezett: –. Távozott: Pál Martin (Heiligenbrunn, Ausztria), Horváth Márk (Zalakomár).

Edző: Németh István.

Tarr Andráshida SC

Érkezett: –. Távozott: Karóczkai Noel, Temlén Máté (mindketten Ausztria).

Edző: Dobos Sándor.

Zalalövő TK

Érkezett: Szemes Bence (Teskánd II.), Őr Máté (Teskánd), Bita Patrik (Körmend). Távozott: Tóth Gergely (Hodos, Szlovénia).

Edző: Ostrom János.

Flexibil-Top Zalakomár

Érkezett: Horváth Márk (Szepetnek), Losonczi Máté (legutóbb Szepetnek), Molnár Róbert (legutóbb Semjénháza). Távozott: Csalló István (Böhönye).

Edző: Mutter Attila.

Horváth-MÉH Kiskanizsa

Érkezett: Füzesi Péter (legutóbb FC Nagykanizsa U19). Távozott: Anger Tamás (abbahagyta).

Játékos-edző: László Roland.

Hévíz SK

Érkezett: –. Távozott: Bíró Botond (BLSZ I.), Vágusz Patrik (Jánosháza).

Edző: Damina László.

Lenti TE

Érkezett: Parragi Olivér (Ausztria), Balázs Marcell (visszatérő). Távozott: Balogh Balázs (Páka), Varga Dávid (Bajánsenye).

Edző: Németh Imre.

Police-Ola LSK

Érkezett: Ferenczi Marcell (ZTE FC II.). Távozott: Kovács Gábor (Böde), Erdélyi Ernő (Böde), Kócza Bálint (Böde).

Edző: Konrád Péter.

Magnetic Andráshida TE

Érkezett: Benczik Bálint (ZTE FC), Kotsis Levente Áron (PEAC). Távozott: Kálovits Henrik (FC Nagykanizsa, Vida Ákos (Zalaszentmihály).

Edző: Keszei Péter.

Kinizsi Gyenesdiás

Érkezett: Piller Roland, Bardon Zsolt, Orbán Balázs, Szekér Balázs (valamennyien Tapolcáról), Székács Olivér (Jánosháza), Mezőfi József (Balatonberény). Távozott: –.

Edző: Kocsis Norbert.