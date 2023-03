Két zalai csapat szerepel az osztályban, a ZTE FC és az FC Nagykanizsa. A megyeszékhelyiek a negyedik (25 pont), a kanizsaiak az ötödik (21) helyről várják a folytatást.

– Január elején kezdtük meg a felkészülést a bajnokságra, kezdetben kettő, később heti három tréninggel készültünk. Szerettünk volna edzőmérkőzéseket is játszani, ám ez nem sikerült. A lányok több labdarúgó-teremtornán szerepeltek, így nem sikerült gyakorló mérkőzéseket játszani - összegzett Pergelné Kalamár Andrea, a ZTE FC edzője.

A téli átigazolási szezon során nem nagyon változott a ZTE játékoskerete. Mindössze egy új labdarúgó érkezett Megyeri Boglárka személyében, akinek nem volt csapata. Az egerszegieknél nem tartották szükségesnek több labdarúgó érkezését, mivel bíznak saját utánpótlásukban. Közülük többen az ősz során már be is mutatkoztak a felnőttek között.

– Leültünk a lányokkal és közösen megbeszéltük a tavaszi célokat – folytatta az edzőnő. – A tervünk az, hogy szeretnénk felkapaszkodni a dobogóra, ami nem lesz könnyű. Az előttünk álló Csepel jó csapat, de mindent megteszünk, hogy érmesek legyünk. Igaz, amatőrök vagyunk, akad, aki kéthetente jár edzésre. Nyilván első a munka, a megélhetés, utána jön a foci. Amikor itt vannak az edzéseken a lányok, becsülettel dolgoznak, így bizakodom, hogy meglehet a bajnokság végére az érem.

A csapatnál elmondták, szabadtéren készültek végig. Edzések nem maradtak el.

A tavaszi rajton szombaton (16.00), hazai pályán az utolsó helyezett LBW Nyúl SC ellen győzelemmel szeretnék kezdeni az idényt.

A Nyugati csoport ötödik helyén álló FC Nagykanizsa viszont vasárnap a Pénzügyőr SE otthonába látogat. A kanizsaiak tabellaszomszédjukhoz utaznak, hiszen a fővárosi zöld-fehérek a tabella hatodik helyezettjeként teleltek.

– A védelmünkből a tavaszi szezon folyamán biztosan nélkülöznünk kell Köröcz Biankát, aki ráadásul gólérzékenynek is mutatkozott, de más távozónk alapvetően nem volt – fogalmazott a kanizsai együttes edzője, Benedek József. – Az U16-os csapatunkból hoztunk fel úgy három játékost, hogy ők lényegében már edzettek a felnőttekkel, a tavasz folyamán ugyanakkor még komolyabban is számolhatunk velük. Ők Báder Márta, Miklós Martina, valamint Pintér Dóra, s a felkészülésünkbe a futballhoz tartozó edzések mellett a futsalmeccseket is be tudtuk építeni. Azon leszünk, hogy fejlődjünk, s ha már az ősszel húsz pont feletti mennyiséget gyűjtöttünk, az elkövetkező hónapokra is kalkulálhatunk annyival. Húsz-huszonnégy pont már azt jelentheti, hogy elértük, ami a célunk volt a szezon során.