A két csapat rivalizálása gyakorlatilag állandó, hiszen a bajnoki címek sorsa az elmúlt két évtizedben szinte csak kettejük között dőlt el. Tavaly, a ZTK-FMVas remek tavaszának köszönhetően „vesztett” állásból nyerte meg a bajnokságot, pillanatnyilag viszont a Szeged vezet 4 ponttal a ZTK-FMVas előtt öt fordulóval a zárást megelőzően. A rang­adó viszont akkor is rangadó.

Pintér Károly ott lehet a csapatban, ami sokat ér

Fotós: Szekeres Péter

– A sorsunk már nem csak a saját kezünkben van – ismerte el Fehér László, az egerszegi tekések szakvezetője. – Amennyiben nyernénk, akkor is az kellene ahhoz, hogy beérjük a Szegedet, hogy ők is hibázzanak valahol, aminek nem nagy a valószínűsége. Viszont a szombati meccs mégis dönthet, méghozzá arról, hogy bebiztosítsuk a második helyünket. Ehhez nyerni kellene, ez a célunk, de továbbra is hadilábon állunk a szerencsével. Meghatározó játékosaink – Nemes Attila, Járfás László, Farkas Ádám – sérültek, csak szombaton dől el, hogy közülük ki tudja majd vállalni a játékot. Ha nem tudják, akkor fiatalokat is bevetve állunk fel, mint legutóbb Kazincbarcikán.