Az ősz igencsak kétarcúra sikeredett a csapatnál. Amíg nemzetközi porondon szereztek egy bronzérmet, a hazai bajnokságban gyengélkedtek. A tavaszi idényt a 6. helyről várják az egerszegi tekés lányok, eddig háromszor győztek, egy döntetlent játszottak, és négyszer kaptak ki, ami mindenképpen elmarad a várakozástól. A csapatnál évek óta mindig a dobogó a cél, amit az idén nehéz lesz elérni.

– Az őszi idényben mindenképpen jobb eredményre számítottam - hangoztatta Borsos József, a ZTE ZÁÉV elnöke. – A sebekre a gyógyírt az jelentette, hogy a nemzetközi porondon jól teljesítettünk, bronzérmet szereztünk. A Szuperligában a rutinos játékosaink nem hozták, ami tőlük elvárható, a fiatalok meg még nem nőttek fel a feladathoz, ebben látom az őszi gyengélkedésünk okait.

A klubnál természetesen jobb tavaszt remélnek és bizakodnak, hogy a játékosok rátesznek egy lapáttal.

- A tavaszi idényben más célunk nem lehet, mint minél előrébb végezni a tabellán - vélekedett Borsos József. – A tavaszi szezon felkészülés lesz a következő év bajnoki szezonjára. A bajnokság előtt megfogalmazott dobogós célkitűzésnek nincsen realitása. Nagyon remek tavasz kellene tőlünk, és a többi csapatnak is be kellene segíteni, hogy esetleg idén is érmesek legyünk.

Az energiaválság miatt később kezdte az edzéseket a ZTE ZÁÉV. Január 20-tól gyakorolt a csapat, de a klubnál bizakodnak, hogy a kevesebb tréning ellenére jól teljesítenek a lányok. A csarnok nem volt bezárva, de a hideg miatt a sérülésveszély is nagyobb lett volna.

- Az anyagiakról szólva a tavaszi szezont biztosan befejezzük és bízom benne, hogy hogy az új idényt is elkezdhetjük. Az önkormányzati támogatást, ha minden igaz, a tavalyi szinten megkapjuk, de a tekepálya működési költségeibe a jövőben be kell szállnunk. Gyakorlatilag így csökkent a támogatásunk. Névadó szponzorunkkal, a ZÁÉV-vel június végéig van szerződésünk. A nehézségek ellenére bizakodom a sikeres tavaszban, abban, hogy a lányok megmutatják, az ősznél többre képesek – mondta zárásként Borsos József.