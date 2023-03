Dávid Kornél KA–ZTE NKK 77-70 (26-23, 17-21, 14-12, 20-14)

Székesfehérvár, 70 néző. Jv: Kaposi, B, Németh.

ZTE NKK: Kovács 28/15, Óházy 10, Ács 6, Horváth Fru. 4, Jurkó 18. Csere: Jagodics 2, Molnár, Balogh, Horváth Fa. 2. Vezetőedző: Czukor Bence.

Kipontozódott: Jurkó (37).

A 16. forduló találkozóján jobban kezdett a ZTE NKK, hiszen amikor Kovács Georgina első hárompontosa is célba ért, már kilenc ponttal vezetett együttese (4-13). Az érződött mindkét csapaton, hogy nagy a tét, hiszen úgy a fehérváriaknak, mint az egerszegieknek is megvan az esélyük a második helyezésre csoportjukban, ami a folytatást is jelentené számukra a későbbi rájátszásra. Jött is a hazaiak válasza, ráadásul korábbi két ZTE NKK-kosaras, Frindt Nikolett és Zele Dorina kosaraival (14-13). Innentől nagyon szorosan alakult az állás, Jurkó Noémi és Kovács Georgina, valamint hazai oldalon a már említett Zele-Frindt kettős szinte különcsatát vívott egymással (43-44).

Fordulás után is lüktető volt a játék, de egyre több lett már a pontatlanság is mindkét oldalon. Az utolsó negyed 57-56-os hazai vezetésnél kezdődött, majd ellépett a DKKA (66-58). A hajrában többször is egy pontra felzárkózott a ZTE NKK, ám amikor a 37. percben Jurkó Noémi kipontozódott, kiválásával az egerszegi győzelmi esélyek is elszálltak.

Czukor Bence: „Az első félidőben kihozták a maximumot magunkból a lányok. A negyedik negyed utolsó öt percében fejben elfáradtuk. Hogy egy ilyen csapatot idegenben le tudjunk győzni, ahhoz mindenkinek a legjobbját kell hozni, ami ma nem teljesen sikerült. Küzdöttünk, mentünk előre, de ez most ennyire volt elég. Megérdemelten nyertek a fehérváriak, hiszen jól játszottak. Van még két nehéz mérkőzésünk, megpróbáljuk a legjobbat kihozni magunkból.”