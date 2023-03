Puskás AFC II–FC Nagykanizsa 2-0 (1-0)

Felcsút, 150 néző. Jv.: Muhari.

FCN: Borsi – Szabó, Szanyi, Bence, Varga – Szökrönyös D., Godzsajev, Kovalovszki – Lőrincz (Kovács Gy., 77.), Kószás (Kondor, 46.), Szilágyi (János, 70.). Edző: Gombos Zsolt.

Gólszerző: Magasföldi (16.). Kiállítva: Szanyi (85.).

Jó kanizsai kezdés után szépségdíjas góllal vezetett a házigazda. A hazai kapus szünet előtt nagy védésekkel segítette csapatát, majd volt bravúrja fordulás után is – a csúcspontot Lőrincz büntetőjének hárítása jelentette. A Kanizsa helyzetei alapján egy pontot megérdemelt volna, ehelyett a végén tíz emberrel is támadva újabb gólt kapott.

Gombos Zsolt: Ez a vereség jobban fáj, mint a Kerület elleni, mert a mai játékunkban egy pont minimum benne volt. Élesedik a harc a dobogó alsó fokáért, mindent meg fogunk tenni, hogy a lehető leggyorsabban kilábaljunk a jelenlegi gödörből.

ZTE FC II–Gyirmót FC II 2-0 (1-0)

Zalaegerszeg, 200 néző. Jv.: Gáspár.

ZTE: Gyurján – Jóna, Dóczi (Sebestyén, 80.), Király, Bedővári, Tullner, Bedő, Papp (Varga, 50.), Baloteli (Csóka Do., 67.), Kryvotsiuk, Kámi. Edző: Koller Zoltán.

G.: Kryvotsiuk (23., 48. – mindkettőt 11-esből). K.: Csörgő (Gyirmót, 21.).

A ZTE egy sikerrel pontszámban utolérhette ellenfelét a tabellán, s a házigazda el is követett mindent, hogy megszerezze a győzelmet. A hazaiak mindkét büntetőjét Baloteli harcolta ki, s az első egy kiállítással is együtt járt.

Koller Zoltán: A csapat mindent megvalósított, amit elterveztünk erre a találkozóra, így ezúttal az eredménnyel és a mutatott játékkal is elégedett lehetek.