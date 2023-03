Puskás AFC II.–Technoroll- Teskánd KSE 3-0 (0-0)

Felcsút, 200 néző. Jv.: Leél-Őssy.

Teskánd: Pergel D. – Bekő (Bontó, 56.), Vert (Fábiűn, 78.), Szinay (Horváth J., 70.), Nagy R., Hetesi, Sipőcz (Péterfi, 70.), Kovács Z., Kiss Á., Bedő, Szabó M. (Szökrönyös Z., 70.). Edző: Pergel Attila.

Gólszerzők: Magasföldi (48.), Kern (63. - 11-esből), Pyshchur (91.).

Szervezetten és jó játékkal kezdte a mérkőzést a Teskánd, mely szünetig csupán egy helyzetet engedett az esélyesebb hazaiaknak. Ez a lehetőség kimaradt, és közben a zalaiak is elszalasztottak egy gólszerzési esélyt. Fordulás után aztán gyorsan jött a hazai vezetés: a rutinos Magasföldi talált be, miután kapu előtti kavarodásnál nem tudott megfelelően felszabadítani a vendégcsapat. A Puskás rövidesen büntetőből növelte előnyét, s ezzel el is dőlt a meccs, a kegyelemdöfést pedig kontra végén adta meg a házigazda.

Pergel Attila: „Az első félidőben jól játszottunk, a folytatásban viszont megint jöttek azok a hibák, amelyek mostanában jellemzőek ránk és amelyek miatt nem tudunk eredményesek lenni.”

ZTE FC II.–Bicskei TC 0-3 (0-1)

ZTE Aréna mögött, 200 néző. Jv.: Dombi.

ZTE II.: Németh E. – Jóna, Senestyén, Király (Dobos, 75.), Bedővári, Varga L. (Fábián, 82.), Tullner ((Dóczi, 62.), Csóka Do. (Dézsenyi, 75.), Balabás (Mulasics, 62.), Papp Cs., Kámi. Edző: Koller Zoltán.

G.: Sóron (11. - 11-esből), Marsa (51.), Lakatos (81.). Kiállítva: Sebestyén (ZTE II., 71.).

Kétes szituációban ítélt büntetőt a 11. percben a játékvezető, a vendégek ezzel vezettek, miközben a játék kiegyenlített képet mutatott. Szünet előtt még csak a sárgák hullottak bőven hazai oldalon (jutott mind a négy védőnek), majd fordulás után a piros is villant, s ezzel, már kétgólos bicskei vezetésnél nagyjából el is dőlt a pontok sorsa.

Koller Zoltán: „A végeredmény nem felelt meg a játék képének, a két csapat közt nem volt ekkora különbség, ha volt egyáltalán. A játékvezető döntései alapvetően meghatározták a meccs alakulását, szerintem a büntető és a piros lap sem volt egyértelmű.”

Zsámbéki SK–FC Nagykanizsa 0-4 (0-2)

Zsámbék, 100 néző. Jv.: Takács Á.

FCN: Borsi – Szabó P. (Józsa, 58.), Kovalovszki, Bence, Varga P. Kondor (Kretz, 66.), Godzsajev (János, 66., Szökrönyös D. – Szilágyi, Kószás (Török, 58.), Lőrincz (Sági, 79.). Edző: Gombos Zsolt.

G.: Kovalovszki (17.), Kószás (29.) Lőrincz (56., 72.).

A hazaiak kemény belépőkkel igyekeztek megalapozni a hangulatot, majd Lőrincz a felezővonaltól egyedül iramodhatott kapura, de csak az oldalhálót találta el. Negyed óra után Kovalovszki a hosszú oldalra átívelt labdát fejelt a kapuba, majd Kószás kapott labdát a védők között és lövését a kapus már csak beljebb tudta segíteni. A két csapat közt nagy különbség mutatkozott, a zalaiak a biztos vezetés tudatában nyugodtan tehették tovább a dolgukat. A harmadik kanizsai góllal – mely mintaszerűen kigurigázott akció végén született – végképp eldőlt a találkozó, a játék képe alapján pedig a vendégek szurkolói méltán reménykedtek további találat(ok)ban. Ebből végül csak egy lett, de az az egy Lőrincz Bence szezonbeli 15. gólját jelentette.

Gombos Zsolt: „Maximálisan elégedett vagyok a játékkal, a hozáállással és az eredménnyel is. Készülünk tovább, hiszen vasárnapig két nagyon fontos hazai meccsünk jön, az ETO, majd a Veszprém ellen. A zsámbékiak kemény játékának két kisebb sérülés lett nálunk a következménye, de remélem, hogy szerdára minden játékosunk bevethető lesz.”

További eredmények: ETO Akadémia–Tatabánya 1-2, Balatonfüred–Komárom 0-0, Kaposvár–Fehérvár II. 0-2, Budaörs–Mór 0-1, Csorna–Gyirmót II. 0-3, III. Ker. TVE–Érd 1-1, Kelen–Veszprém 1-1.