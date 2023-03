A ZTE FC a legutóbbi sikerével a tabella hetedik helyére lépett fel. S hogy milyen sokat is ért az FTC elleni siker, jól mutatja: a szombati vendéglátó Újpest a 27 pontjával a még éppen a bent maradást jelentő 10. helyen áll. A Megyeri útiak a legutóbbi fordulóban egy nagy vereségbe szaladtak bele, hiszen a Puskás FC 5-1-re verte őket, ami a vezetőedző, Milos Kruscic állásába került. Más kérdés, hogy a szerb szakvezető két napra rá a Kisvárda vezetőedzője lett, úgyhogy sokáig nem maradt munka nélkül az NB I.-ben...

Az Újpesthez visszatért a szintén szerb Nebojsa Vignjevic, aki korábban hét éven át (2013-2020) irányította a lila-fehéreket. Az újpesti kispadon eltöltött 258 mérkőzés pedig kellően nyomós ok lehet arra, hogy a szakvezetőben ne mint új edzőt, hanem mint régi ismerőst lássanak Újpesten. Vélhetően a klub szándéka is az volt: ha már váltani kell, olyan jöjjön, aki azonnal bele tudja vetni magát a sűrűjébe, és ne kelljen neki elmagyarázni, mit jelent az Újpest edzőjének lenni.

Ami a ZTE FC-t illeti, egy nagyon fontos hetet kezd meg a csapat. Az Újpest elleni rendkívül fontos mérkőzés után kedden (20.00) a ZTE Arénában a Magyar Kupa elődöntőjében fogadja a Puskás FC-t, hogy aztán jövő vasárnap a Kisvárdát fogadják a kék-fehérek. Ezen az egy héten sokat nyerhet a ZTE, de előbb azt kérdeztük Ricardo Moniztól, az egerszegiek szakvezetőjéről, hogy miként használták ki a bajnoki szünetet és a korábbi hiányzók közül kik térhetnek vissza.

– Bedi Bence felépülése szépen halad, szerdán már a csapattal edzett, dicséret illeti a rehabilitációs stábot, sokat dolgoztak vele – kezdte „helyzetjelentését” Ricardo Moniz. – Bojan Sankovic viszont még sérült, így ebben a tekintetben sajnos nincs változás. Múlt héten egy nagyon fiatal csapat játszott a Topolya ellen, ami egyben lehetőség is volt ezeknek a játékosoknak, hogy megmutassák magukat. A Fradi elleni meccs bizonyította, amit már korábban is hangoztattunk, hogy minden posztra van két hasonló képességű játékosunk. Akik játszottak, azok remek munkát végeztek, így mondhatni, hogy most az összeállítás tekintetében „luxusproblémáim” vannak. Három fontos mérkőzés vár ránk a héten, ezeken pedig a lehető legjobb és legfittebb csapatot kell pályára küldenünk.

– Olyan ellenfél következik, amely az életéért küzd és edzőt is váltott. Milyen Újpestre számít szombaton?

– A jelenlegi vezetőedző jól ismeri a klubot és a klub is őt, hiszen több éven keresztül irányította az Újpestet. Amikor új edző érkezik egy csapathoz, az új energiát is adhat. Ez egy természetes folyamat. Presztízsmérkőzés vár ránk szombaton, pontokat szeretnénk gyűjteni az Újpest és utána a Kisvárda ellen is. Közte pedig óriási lehetőség áll előttünk arra, hogy bejussunk a kupadöntőbe.

– A válogatottaknál járt öt labdarúgó milyen állapotban tért vissza? Mindenkire számíthat közülük?

– Büszkék vagyunk mind az öt meghívott labdarúgóra, ez nagy megtiszteltetés nekik és a klubnak is. Nem kaptak sok játékpercet, ezt kompenzálni kellett a héten extra munkával, azonban játékra készen állnak mindannyian.

Mint ismert, Demjén Patrik és Mocsi Attila az A-válogatotthoz kapott meghívást, az U21-es csapat keretével pedig Szalay Szabolcs, Németh Dániel és Kovács Barnabás készülhetett.