NB II Dél-nyugati csoport, nők:

Hévíz SK-Rinyamenti KC Nagyatád 33-40 (13-20)

Hévíz, 50 néző. Jv.: Kincses, Szecsődi.

Hévíz: Zóka-Győri – Morácz 1, Duzsik 10, Holczbauer Zs. 4, Pelyva 5, Molnár V. 3, Pusztai 6. Csere: Molnár A. (kapus), Kertész 4, Bogár. Edző: Kissné Gliba Adrienn.

Szoros első percek után a vendégek elléptek és onnantól már nem adták ki a kezükből a vezetést. Az első félidő végére kialakult hétgólos különbség aztán megmaradt a találkozó végéig is.

Jók: Duzsik, Pusztai.

Tungsram SE–SZISE U22 30-18 (14-10)

Nagykanizsa, 100 néző. Jv.: Ihász, Pápai.

Tungsram SE: Dudora – Csivre V. 4, Balogh B., Ács, Krenner 13/5, Andor, Szmodics V. Csere: Tóth V. (kapus), Szmodics D. 5, Kovács D., Szmerk 5, Kovács B. 3, Hári. Edző: Baranyai Zsolt.

Két alsóházi csapat igazi téttel bíró meccsére került sor, hiszen a kanizsaiak egy győzelemmel beérhették pontszámban a 9. helyen álló ellenlábasukat. Nem úgy indult a meccs, hogy ez Krenner Fanniéknak sikerülhet, hiszen a fővárosiak komoly előnyre tettek szert (2-7). Szmodics Dóráék azonban nem hagyták annyiban, Szmerk Lara gólja már az egyenlítést jelentette (9-9) a mérkőzés 21. percében. Sikerült is átvennie az irányítást a hazai csapatnak és jól megkomponált játékelemekkel négygólos előnyre tettek szert. A második harminc perc is lényegében ott folytatódott, ahol a szünet előtt a hazaiak abbahagyták: Baranyai Zsolt játékosai mind jobban húztak el a vendégektől,

Jók: Dudora, Krenner, Szmerk, Szmodics D.

NB II Dél-nyugati csoport, férfiak:

MK Pelikán Siklós KC – Tungsram SE Nagykanizsa 25-33 (13-21)

Siklós, 80 néző. Jv.: Herceg, Piller.

Tungsram SE: Szabó M. - Csordás 10/2, Bognár P. 5, Kovacsics 6, Hári 3/1, Szabó G. 4/1, Sass 2. Csere: Márfi, Szólák (kapusok), Péter B. 1, Füstös 1, Vadász 1, Balogh P. Edző: Csalló Ádám.

A csoportjában listavezető Tungsram SE legénysége a középmezőny alsó felében tanyázó siklósiakhoz látogatott, s gyakorlatilag gyorsan nyomatékosította is, mire készül már inkább, mivel repülőrajtot véve 7-0-ra el is húzott. Ez az állás meg is határozta a találkozó összképét, s a meccs 21. percében már 17-7 volt az állás a kanizsaiak javára. A dél-zalaiaktól többen is gyűjtögették találatokat a góllövő-listára, majd a csapat végül biztosan be is gyűjtötte a győzelemért járó két bajnoki pontot. S hogy mire készülhetnek Csalló Ádám tanítványai? Szombaton 18 órától Nagykanizsán rendezik az NB II Dél-nyugati csoportjának csúcsrangadóját, hiszen a Tungi az egy ponttal mögötte álló második Hőgyészi SC-t fogadják.

Jók: Szabó M., Csordás, Kovacsics, Bognár P.