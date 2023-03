A hatodik helyen álló Nagykanizsai Futsal Club NB II.-es együttesének a felsőházi rájátszás szempontjából a saját kezében maradt a sorsa, hiszen a 21. forduló keretében a kanizsaiak 5-2-re győzték le a Tihanyi FC-t.

Nagykanizsai Futsal Club–Tihanyi FC 5-2 (3-2)

Nagykanizsa, 300 néző. Jv.: Vass I.

Nagykanizsa FC: Szőke R. – Schuller, Szőke Á., Gyurcsányi, Millei. Csere: Szabó Á. (kapus), Kollár, Füzesi, Horváth E., Fujsz, Novák, Takács D., Szakmeiszter J.

Gólszerzők: Novák (5.), Fujsz (13.), Gyurcsányi (19., 36.), Hoffer (23. – öngól), illetve Hoffer (7.), Dévényi (14.).

Megadta a módját a kanizsai csapat annak, hogy az utolsó szalmaszálba is belekapaszkodjon a saját sorsát illetően, hiszen bő kerettel készülhettek a vendéglátók a tihanyiak ellen. A nagykanizsaiaknak az NB II.-es bajnokságban a felsőház lehetősége még adott, s ezúttal a találkozó úgy is alakult, hogy az előnyszerzést nem engedték ki kezükből. Három alkalommal is Szőke Ádámék szerezték meg a vezetést, hogy végül bebiztosítsák győzelmüket többek mellett a korábbi válogatott Gyurcsányi Zsolt vezetésével.

A Nagykanizsa FC sikerét követően így pontelőnnyel áll a hetedik Dunaújváros előtt, a Duna-partiak egyébként a listavezető TFSE otthonában végeztek 1-1-re. A képlet adott: pénteken a Nagykanizsai Futsal Clubnak a Haladás II. vendégeként több pontot kell szereznie – vagy legalábbis ugyanannyit –, mint az újvárosiaknak a Szigetszentmiklós ellen a felsőházi helyezés megszerzése céljából…