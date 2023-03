Windoor-Páterdomb–Bak 3–2 (1–0)

Zalaegerszeg. Jv.: Varga P.

Páterdomb: Lóránt – Németh Ba. (Gyenese Á.), Németh Be., Bedő (Balázs), Gyenese R. (Száraz), Csikós, Pogacsics, Pánczél (Sipos), Boronyák (Oroszlán), Csurgai D., Gyenese T. (Csurgai B.). Edző: Bencze Péter.

Bak: Horváth Gy. – Balatoni, Bakos (Kaposvári), Couves, Tóth T., Bohár, Pálfi, Ujvári, Horváth A. (Fenyősi), Patona, Karakai. Edző: Eszter Róbert.

Már az első percektől a hazaiak magukhoz ragadták a kezdeményezést, de csak a félidő végén sikerült betalálni az ellenfél kapujába. A második félidőben a jobb felfogásban játszó páterdombiak még jobban rákapcsoltak és ez már mind gólokban, mind pedig helyzetekben is meglátszott. Ezért magabiztosan tartották otthon a három pontot.

Gólszerzők: Boronyák, Sipos, Pogacsics, ill. Ujvári (2).

Jók: Németh Ba., Boronyák, Pogacsics, Gyenese T., Németh Be., ill. az egész csapat.

U19: Páterdomb–Bak, elmaradt.

Zalaszentmihály–Zalaware-Botfa 2–2 (0–1)

Zalaszentmihály. Jv.: Kubicsek M.

Zalaszentmihály: Sebestyén – Csilits, Vida, Soós M., Janda Z., Soós B., Varga P., Dankó, Kiss Sz., Szabó B. (Gaál), Janda M. Edző: Balog Zoltán.

Botfa: Horváth G. – Jankovics, Kultsár, Németh B. (Mátyás), Simon, Odonics, Zelkó, Mavolo, Szabó Z., Kecskés, Boczföldi. Edző: Nagy Péter.

A kiállítás a hazaiakat zavarta meg.

Gólszerzők: Soós B. (11-esből), Kiss Sz., ill. Mavolo, Kultsár.

Jók: Vida, Kiss Sz., Soós M., ill. az egész csapat.

Kiállítva: Janda M. (74.), ill. Kecskés (50.).

U19: Zalaszentmihály–Botfa 1–0.

ADA Nova–Deák-Gizmó Murakeresztúr 2–3 (0–1)

Lenti-Mumor. Jv.: Földszin A.

Nova: Lendvai – Szekeres, Süket Márk (Süket Máté), Nunkovics, Varga T., Vitéz, Varga D. (Simon), Pesti, Fentős, Takács, Horváth T.

Murakeresztúr: Gerencsér G. (Nikli) – Kránicz, Németh D. (Vékony), Boros, Varga D. (Molnár K.), Bekő, Szabó I., Szilveszter, Rácz, Gerencsér M., Gyuranecz. Edző: Visnovics László.

Az első félidőben a Murakeresztúr akarata érvényesült, de a másodikban a Nova volt a jobb és fordítani tudott. A vendégcsapat a meccs hajrájában a novaiak szerint csak játékvezetői segédlettel tudta megszerezni a győzelmet.

Gólszerzők: Szekeres (2, egyet 11-esből), ill. Kránicz, Szilveszter (11-esből), Rácz.

Jók: az egész csapat, ill. Boros, Kránicz, Szilveszter.

U19: Nova–Murakeresztúr 2–3.

Technoroll Teskánd II–Kertigepvilag.hu Böde 3–1 (0–0)

Teskánd. Jv.: Táncos Sz.

Teskánd II: Horváth P. – Novák, Boronyák, Aliouane, Fábián, Horváth M. (Horváth K.), Lórántfy, Péterfi, Németh N. (Bacsó-Porkoláb), Megyesi, Gyarmati. Edző: Deák Ádám.

Böde: Kovács G. – Kiss M., Éder, Odonics, Lepár, Flander, Kócza (Horváth D.), Nagy P., Sebők, Erdélyi, Horváth Sz. (Bognár). Edző: Kósa László.

Igazi szomszédvári rangadót vívott a két csapat. A fordulópontokból jobban jött ki a hazai csapat, így megérdemelt győzelmet arattak a szervezett és jó nevekből álló Böde ellen.

Gólszerzők: Boronyák, Gyarmati, Lórántfy, ill. Sebők.

Jók: az egész csapat, ill. senki.

Kiállítva: Lepár (84., Böde).

Keszthelyi Haladás–Z-NET Telekom Becsehely 1–3 (0–2)

Keszthely. Jv.: Lancz Zs.

Keszthely: Pintér Á. – Pintér T., Zsohár, Horváth G., Varga Gy. (Bauernfeind), Molnár Cs. (Farkas K.), Horváth Á., Cseszárik (Nagy-Balázs), Soós (Koma), Király, Molnár A. (Marton). Edző: Horváth Gábor.

Becsehely: Salamon – Hácskó (Vincze), Májer, Neuman, Török Mi., Fási (Horváth F.), Bódi, Balassa, Török Má. (Takács), Födő, Molnár M. Edző: Varga Péter.

Gyenge napot kifogó hazai csapat ellen megérdemelt vendéggyőzelem.

Gólszerzők: Pintér T. (11-esből), ill. Balassa, Molnár M., Török Má.

Jók: Pintér T., Horváth Á., ill. Salamon.

U19: Keszthely–Becsehely 3–1.

Zalaszentiván–Sportklub Gutorfölde 4–0 (2–0)

Zalaszentiván. Jv.: Vizi I.

Zalaszentiván: Kaszás – Koronczi, Németh Á., Orbán, Csiszár, Rumi Ro., Rumi Ró., Bogdán (Leposa), Thuróczi, Tóth B., Németh A. Edző: Simon Károly.

Gutorfölde: Gombos – Józsa M., Bodó, Major (Durgó), Szabó B., Bátorfi (Horváth D.), Domján, Józsa R., Mészáros, Soós, Jandó. Edző: Varga Róbert.

Sok néző előtt lezajlott találkozón a jól játszó hazai csapat magabiztos játékkal győzte le a tabellavezető vendégeket.

Gólszerzők: Rumi Ró., Németh A., Rumi Ro., Tóth B.

Jók: az egész csapat, ill. Józsa M., Jandó.

U19: Zalaszentiván–Gutorfölde 3–1.

Cserszegtomaj–Letenye 3–0 (1–0)

Cserszegtomaj. Jv.: Cserfő Gy.

Cserszegtomaj: Fonnyadt – Boros Zs., Lénárd, Heberling (Boros L.), Kovács Ro., Kovács Ri., Szeles, dr. Belák, Török (Németh Sz.), Tombor, Vass. Játékos-edző: Németh Szabolcs.

Letenye: Kovács B. – Sznopek, Visnovics, Imre (Lervencz), Adorján, Mezei, Balazsin, Papp D., Stropka, Vizlendvai, Szente (Szabadi). Edző: Farsang Zoltán.

Végig sok helyzetet hozó mérkőzésen a pontosabban játszó hazaiak ilyen arányban is megérdemelt győzelmet arattak.

Gólszerzők: Török, dr. Belák, Kovács Ri. (11-esből).

Jók: az egész csapat, ill. Kovács B., Papp D.

U19: Cserszegtomaj–Letenye 3–7.